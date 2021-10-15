أحمد السقا يهدى جائزة الإنجاز الإبداعى من الجونة لـ سمير غانم ودلال عبد العزيز

منح مهرجان الجونة السينمائي في دروته الخامسة جائزة الإنجاز الإبداعي للنجم أحمد السقا، وقدمتها له النجمة هند صبري. ومن جانبه قال السقا: "مكسوف جدا وعرقان جدا"، موجها الشكر لإدارة ومنظمي المهرجان على تشريفه بهذا التكريم، على حد وصفه.

وأضاف السقا قائلا: "كان هناك شلة أصحاب تربوا على حب السينما وحلموا يبقوا على الشاشة الكبيرة وكان حلم مستحيل وأقصى حلم ليهم مشهدين، وفى آواخر التسعينيات قدموا إسماعيلة رايح جاى، وصعيدي في الجامعة الأمريكية، وحصل طفرة على مستوى التكنولوحيا والمعدات ودور العرض وأصبحت الإيرادات تقاس بالملايين".

وأهدى السقا الجائزة للنجم الراحل سمير غانم والنجمة دلال عبد العزيز، وأهداها أيضا للراحل أنسي ساويرس وأولاده نجيب وسميح ونصيف، مؤكدا أن عودة مكان الحفل لما كان عليه بعد الحريق معجزة، وأهدى الجائزة إلى والده صلاح السقا، قائلا: "والدى عملني أن السيرة أطول من العمر وقبل وفاته وهو في غرفة ٤٠٦ بمستشفى الشروق الساعة ٥ مساء سألني بيسموك نجم ليه يا أحمد، خد كل حاجة من صفات النجم في السماء إلا البعد، خلى الناس تمد إيدها تطولك وساعتها تبقى نجم". وأهدى السقا أيضا الجائزة لزوجته مها الصغير ووالدته نادية السروجى وكل زملائه.

وتواجد فى حفل الافتتاح المهندس حسام صالح المدير التنفيذى للمتحدة للخدمات الاعلامية، المهندس نجيب ساويرس، المهندس سميح ساويرس، بشرى وزوجها، المخرج أمير رمسيس، انتشال التميمى، عمرو منسى، أمل المصرى المنسق العام لمهرجان الجونة، ويسرا، صبا مبارك، شيرين رضا، نجلاء بدر وزوجها.