/656146/الصلح-خير-قبلة-وبوكيه-ورد-ينهيان-الأزمة-بين-محمد-رمضان-وبشرى-بمهرجان-الجونة

أقدمت الفنانة بشرى، رئيس العمليات لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، على إنهاء خلافها مع الفنان ومطرب المهرجانات محمد رمضان، بعد أزمة أغانيهما التي شغلت السوشيال ميديا.

دوت الخليج يرصد حسم الخلاف بين الفنانة بشرى والفنان محمد رمضان على هامش مهرجان الجونة السينمائي.

تصالح بشرى ومحمد رمضان

أهدت بشرى باقة من الورود لمحمد رمضان أثناء تواجده على خشبة المسرح في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، ومن ثم علق محمد رمضان قائلًا: «الصح خير».

أزمة محمد رمضان و بشرى

أزمة فنية كبيرة شغلت الجمهور، كان الفنان محمد رمضان هو أحد أطرافها أمام والآخر كانت المطربة بشرى، بعدما أطلق "رمضان أغنياته "نمبر وان - الملك"، والتي أرادت الأخيرة أن ترد عليا، باستخدام نفس السلاح عن طريق أغنية "كوبرا"، والتي هاجمته من خلال كلماتها والكليب.

وهاجمت بشرى، في الأغنية، الفنان محمد رمضان بشكل غير صريح وردت من خلالها على أغنيتي "نمبر وان" و"الملك"، اللتين قدمهما رمضان في وقت سابق من العام، وأدت إلى حالة من الانقسام بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يرى البعض أن الأغنية تحمل قدرا من التنمر والعنصرية ضد محمد رمضان، والبعض الآخر يرى أنها نجحت في الرد عليه بنفس طريقته.

قائمة النجوم المشاركين في الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي

هذا ويشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الوسط الفني.

يسرا وإيناس الدغيدي أول الحاضرين بالجونة السينمائي

وعلى رأس هؤلاء النجوم، يسرا عضو اللجنة الاستشارية بالمهرجان، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب.

كما حرص على الحضور كل من سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد.

فضلًا عن جابي خوري، عمرو محمود ياسين، شريف مندور، بيتر ميمي، تامر محسن، هشام الغانم.

نجوم الفن يطلون على الريد كاربت بالجونة السينمائي

ويطل علينا أحمد داوود، المخرجة إيناس الدغيدي، أمير المصري، داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، أحمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، علي قاسم، أمينة خليل، أحمد مجدي، كريم محمود عبد العزيز، شريف منير، دياموند عبود.

مقدمي حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021

وفي هذا الصدد، تقدم المذيعة ناردين فرج حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، فيما تقدم الإعلامية جاسمين طه حفل الختام.