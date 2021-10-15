سفارة الإمارات وأوقاف قنا ينظمان ندوة حول التسامح والأخوة الإنسانية

جدة - نرمين السيد - شارك فى الندوة، صالح جمعة السعدى، رئيس قسم الشؤون الإعلامية والدبلوماسية العامة بالبعثة، والشيخ محمد الطراوى، مدير أوقاف قنا، والشيخ ماهر جبر، وكيل أوقاف قنا، والمنسق العام للدعوة الإلكترونية والتعليم عن بعد، وعضو مجلس النواب العمدة مبارك، وحسين الباز، وكيل وزارة التضامن وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية فى محافظة قنا.

وأكد السعدى، خلال كلمته على نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة عبر مساعٍ بذلتها داخل أروقة الأمم المتحدة فى تبنى ما تمت تسميته لدى المنظمة الدولية بيوم "الأخوة الإنسانية"، وهى مناسبة ستقوم الأمم المتحدة بنشر ثقافتها لدى جميع أمم الأرض بحيث يحتفى بها فى كل عام.

وأضاف أن دولة الإمارات شرعت فى تبنى الفكرة وحض الأمم المتحدة لجعلها احتفاءً عالمياً لدى جميع أمم الأرض استناداً على وثيقة الأخوة الإنسانية التى تم توقيعها فى الرابع من فبراير 2019 فى أبوظبى عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، والتى قامت على فكرة التقارب بين الأديان السماوية فى سبيل احترام معتنقيها لديانات بعضهم بعضاً والتفاهم والتسامح بين أتباعها فى إطار احترام معتنقى كل دين منها لما يعتقده أتباع الديانات الأخرى وعدم المساس بها أو التطرق لها بسوء على أساس من الدين أو اللون أو الثقافة، فلكم دينكم ولى دين.

كما أشار السعدى إلى أن دولة الإمارات أولت خلال العقد الأخير عناية كبيرة لاستحداث المؤسسات والهيئات الداعمة لنشر الاعتدال والتسامح واحترام الآخر وتعزيز قيم السلام والتعايش، وتأتى على رأس هذه المؤسسات وزارة التسامح التى تهدف إلى رسم خريطة طريق نحو آليات ترجمة التسامح كقيمة وطنية تنطلق من الإمارات إلى العالم.

وأضاف رئيس قسم الشؤون الإعلامية، أن بجانب دور دولة الإمارات فى تعزيز قيم التسامح على المستوى المحلى، برزت الجهود الدولية لها من خلال مجموعة من الأنشطة والمبادرات مثل منتدى الجهود الدولية للتسامح السنوى الذى يناقش الخطوط العريضة لاستراتيجية دولية لتعزيز التسامح على الصعيد العالمى، ورفع الوعى وتعزيز مفاهيم التعايش السلمى والتعاون الدولى، مع نبذ العنف والتطرف والكراهية وتوفير حلول مبتكرة ومبدعة لنشر الوعى عن التسامح بين شباب العالم.