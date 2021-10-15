اليوم.. انقطاع المياه عن 14 منطقة فى القاهرة لمدة 15 ساعة

جدة - نرمين السيد - وذكرت المحافظة، فى بيان لها، أن الانقطاع سيشمل مناطق: "عرب الجسر - عرب الطوايلة - وسط المدينة بالمطرية – منطقة الشيراتون – الملتقى العربى – الكلية الحربية – الحى العاشر – صقر قريس – الواحة – شارع متولى الشعراوى – السويسرى ب – أرض الجولف – الإمداد والتموين – مساكن رامو".

وكشفت المحافظة أن انقطاع المياه يأتى بسبب قيام شركة مياه الشرب، بتنفيذ أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1200مم الخارج من محطة مسطرد.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيجرى توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة.. وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.