طقس نهاية الأسبوع.. ارتفاع درجات الحرارة وشبورة خفيفة.. القاهرة 34

جدة - نرمين السيد - ويكون الطقس مائلا للحرارة على السواحل الشرقية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.. بينما يسود ليلا، طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم

وتوقع الخبراء أن تتكون شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وأن تنشط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 5ر1 متر إلى مترين وتكون الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.. أما حالة البحرالأحمر فتكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 5ر1 متر إلى مترين وتكون الرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 34 21

الإسكندرية 33 22

وادى النطرون 34 21

طنطا 33 21

شبين الكوم 33 21

دمنهور 33 20

بلطيم 31 22

مطروح 33 20

السلوم 32 20

سيوة 32 17

بورسعيد 29 23

دمياط 29 23

الزقازيق 34 21

المنصورة 33 20

الاسماعيلية 33 20

السويس 32 21

العريش 29 22

رفح 29 22

رأس سدر 34 21

نخل 33 16

نويبع 33 26

طابا 32 22

كاترين 32 17

الطور 31 24

شرم الشيخ 34 27

الغردقة 34 25

مرسى علم 34 24

الفيوم 35 21

بنى سويف 35 20

المنيا 35 20

أسيوط 36 20

سوهاج 37 23

قنا 39 24

الأقصر 40 24

أسوان 42 26

إدفو 42 26

أبوسمبل 41 27

الوادى الجديد 39 23

حلايب 32 24

شلاتين 36 24