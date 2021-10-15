موضوع خطبة الجمة اليوم

جدة - نرمين السيد - قررت وزارة الأوقاف أن تكون خطبة اليوم الجمعة عن "النبى القدوة صلى الله عليه وسلم فى بيته وحياته"، مشددة على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق.





ونشرت "الأوقاف"، عبر موقعها الإلكترونى ترجمة لـ خطبة الجمعة اليوم، إلى 19 لغة أجنبية، بالإضافة إلى لغة الإشارة، مؤكدة أن ذلك يأتى فى إطار حملة "نبى الرحمة"، والتى أطلقتها "الوزارة" مطلع شهر ربيع الأول، تزامنًا مع احتفالها بـ المولد النبوى الشريف 2021. جدير بالذكر، أن مصر ستحتفل بـ المولد النبوى الشريف يوم الثلاثاء المقبل الموافق 19 أكتوبر الجارى.

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