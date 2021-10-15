اليوم.. الأوقاف تفتتح 16 مسجدا جديدا

جدة - نرمين السيد - وسيتم افتتاح 13 مسجدًا بمحافظة شمال سيناء، كما سيتم افتتاح 3 مساجد فى محافظات أخرى صيانة وترميمًا، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول يوليو الماضى حتى الآن فى جميع أنحاء الجمهورية 237 مسجدًا، منها 211 مسجدًا جديدًا "إحلالًا وتجديدًا"، و26 مسجدًا صيانة وترميمًا.
جدير بالذكر، أن وزارة الأوقاف أعلنت أنه تم فرش 483 مسجدًا من السجاد "المحراب" الذى ينتجه مصنع سجاد دمنهور المملوك لهيئة الأوقاف المصرية حتى الآن.
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