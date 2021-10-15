اليوم.. انقطاع المياه عن 5 مناطق كبرى بـ الجيزة

جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة فى بيان لها، إنه سيتم انقطاع المياه عن "أوسيم - ناهيا - صفط اللبن - شنباوى - برطس"، وضعفها بمناطق "المناشى البلد - الجلاتمة - بهرمس - ذات الكوم"، اعتباراً من الساعة الـ10 مساء اليوم، وحتى الساعة الـ6 صباح غد السبت، لمدة 8 ساعات. وكشفت الشركة أن الانقطاع يأتى بسبب ربط خط مياه شرب قطر 900 مم وخزان ضمن المشروعات القومية الجارى تنفيذها بمحافظة الجيزة وهى "مشروع خزان المياه الأرضى" بمنطقة أرض اللواء.

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