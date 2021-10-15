أهم الأخبار المتوقعة اليوم الجمعة 15 أكتوبر 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تشغيل ما يقرب من 500 مكتب بريد بجميع المحافظات لتيسير سداد المواطنين للمصروفات الدراسية على أن تبدأ مواعيد العمل من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 5 مساء.

كفرالشيخ

تنظم مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ اللقاء الختامى لدورى خماسى كرة القدم للقوافل الرياضية بالقرى الأكثر احتياجا، ضمن مبادرة "حياة كريمة" بمصيف بلطيم .

القاهرة

بدء بطولة "الجائزة الكبرى" الذى ينظمه الاتحاد المصرى لرياضات الشارع واللياقة التنافسية "ستريت وورك أوت"، برئاسة إسلام قرطام، وذلك بمشاركة 500 لاعب ولاعبة، بالمركز الأوليمبى بالمعادى، وذلك فى إطار الاحتفالات بانتصارات أكتوبر المجيدة، وبرعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة .

القاهرة

اختتام فعاليات معرض "تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية"، فى دورته الثالثة بمركز مصر للمعارض الدولية والذى أطلقته وزارة الصناعة والتجارة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى بمشاركة 1500 عارض بالإضافة إلى مشاركة بعض الدول العربية.

القاهرة

يفتتح وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، ومحافظ القاهرة خالد عبد العال، أعمال تطوير المرحلة الثالثة بمراكز وهيئات العاصمة والتى تعد الثالثة لأكبر أعمال تطوير وإنشاءات ورفع كفاءة لعدد من المراكز الشبابية والهيئات الرياضية بالقاهرة ، فى إطار الإحتفال بإنتصارات أكتوبر المجيدة.

الجيزة

قطع المياه عن مناطق "أوسيم- ناهيا - صفط اللبن- شنباوى – برطس"، وضعفها بمناطق "المناشى البلد – الجلاتمة – بهرمس - ذات الكوم"، اعتباراً من الساعة الـ10 مساء، وحتى الساعة الـ6 صباح غد السبت، ولمدة 8 ساعات، وذلك بسبب ربط خط مياه شرب قطر 900 مم وخزان ضمن المشروعات القومية الجارى تنفيذها بمحافظة الجيزة "مشروع خزان المياه الأرضى بمنطقة أرض اللواء".

الطور

انطلاق قافلة طبية مجانية بوديان الجوفة وسهب بمدينة أبو رديس، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تحت رعاية خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

بيروت

إغلاق عام فى لبنان، حدادًا على أرواح الضحايا الذين سقطوا نتيجة أحداث أمس فى العاصمة بيروت.

فيينا

يعقد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسى، لقاء عبر الإنترنت مع وزير البيئة والمناخ البولندى ميشائيل كورتيكا، حول "الطاقة النووية ودورها فى وصول العالم إلى صفر انبعاثات".

طوكيو

تحدد الحكومة اليابانية استجابتها لفيروس كورونا بعد يوم من حل مجلس النواب لإجراء انتخابات عامة.

أبوظبى

تنطلق 3 مواجهات مهمة فى ذهاب الدور الأول لكأس رابطة المحترفين الإماراتى لكرة القدم، أولها فريق العين مع فريق الإمارات، وفى التوقيت نفسه، سيلتقى اتحاد كلباء مع العروبة، على استاد اتحاد كلباء، بالإضافة إلى لقاء يجمع عجمان مع الشارقة، على استاد راشد بن سعيد.

عمان

انطلاق منافسات الأسبوع العشرين من دورى المحترفين الأردنى لكرة القدم، وذلك بعد فترة توقف بسبب مشاركة المنتخب الأردنى للشباب فى بطولة غرب آسيا التى أقيمت فى السعودية، ومشاركة المنتخب الوطنى الأول فى البطولة الودية الثلاثية التى أقيمت فى عمان، حيث سيتم إقامة 3 مباريات، أولها الفيصلى مع الجليل، والبقعة مع السلط، والحسين إربد مع سحاب.