«تجاهل فقرة محمد رمضان..ونجاة ليلى علوي من السقوط»...أخطاء حفل مهرجان الجونة في يومه الأول

/656147/تجاهل-فقرة-محمد-رمضانونجاة-ليلى-علوي-من-السقوطأخطاء-حفل-مهرجان-الجونة-في-يومه-الأول

تألق عدد كبير من الجمهور مساء أمس الخميس بإطلالتهم المختلفة والأنيقة بحفل مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، بعضها عرض صاحبها للإشادات والأخرى عرضتهم للسخرية عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ولكن هل تقتصر السخرية على الإطلالت فقط؟ هذا ما سيرصده دوت الخليج خلال ذلك التقرير.

ميكرفون ناردين فرج مقدمة حفل الإفتتاح يعرضها لأزمة

حدث العديد من الأخطاء خلال اليوم الأول لحفل مهرجان الجونة منهم عدم إغلاق مايكروفون الإعلامية ناردين فرج والتي قامت بتقديم حفل الافتتاح، ليستمع الجمهور لخطتة تحضيراتها للبرنامج، وترتيبها لتقديم النجوم، لكن تداركت الجهات المسؤلة عن تنظيم الحفل لهذا الخطاء وسرعان ماقموا بغلق المايك.

يسرا وسميح ساويرس يغفلان ترتيب الحفل وينسيان فقرة محمد رمضان

بينما يسرا وسيمح ساويرس فأغفل الثنائي برنامج الحفل وترتيب الفقرات كما تناسيا فقرة الفنان محمد رمضان التي كان من المقرر أن يفتتح بها الحفل وسرعان ما تفاجئو بالأمر وأعادو ترتيب الكلام اذ توقع البعض تعمد يسرا رفض تقديم رمضان خاصة أنها صعدت على المسرح مع المهندس سميح ساويرس وقالت إنها لا تعرف سبب صعودها، مشيرة إلى أنها تعتبرها فرصة لتهنئة السقا بتكريمه ثم غادرت وقدمت المذيعة ناردين فرج محمد رمضان.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور كالتالي: اتقال ليسرا وسميح سويرس أنهم هيقدموا محمد رمضان… ورفضت بذكاء لدرجه المذيعة قالت لسميح بصوت واطي بس سمعناها من المايك بتاعها "اه المفروض تقدم محمد رمضان" …. وبعد الأغنية بتاعته… قطعوا المايك عليه وقفلوا أنوار المسرح.

تعثر النجمات عنوان مهرجان الجونة في يومه الأول

وشهد حفل افتتاح مهرجان الجونة تعثر عدد كبير من نجمات مهرجان الجونة على رأسهم الفنانة هنا شيحة التي تداسرت على ريد كاربت حفل الافتتاح بعد دعس شقيقتها على ذيل الفستان، فضلا عن ليلى علوي التي ظهرت في فيديو وكادت ان تسقط لكن تم مساعديها قاموا بمسكها سريعا لتنجو من السقوط.

أما الفنانة القديرة لبلبة فتعثرت أثناء هبوطها من مسرح حفل الافتتاح وكادت تسقط وساعدتها المذيعة ناردين فرج.

انتشال التميمي يقطع فستان بشرى

الجدير بالذكر، أن بشرى لم تستمتع بشكل كافي بالتألق بفستانها اذ أن انتشال التميمي قام بقطع الخيط المتدلي من فستان بشري المتدرج باللون الأصفر لمساعدتها في الصعود على المسرع.

يشار أن مهرجان الجونة السينمائي ينطلق من يوم 14 من أكتوبر وحتى 22 من الشهر الجاري وتحمل هذه الدورة اسم "سينما من أجل الإنسانية" وهو الشعار الذي يعبر عن توجه المهرجان في هذه الدورة فلقد حرصوا على الاهتمام بشئون المرأة واللاجئين، كما تعاون المهرجان مع عدة مؤسسات على رأسهم اليونيسيف.