شاهد تعيد فيلم «أحمد نوتردام» للجمهور من جديد في هذا الموعد

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دوت الخليج يرصد موعد عرض أحمد نوتردام على منصة شاهد

عرض احمد نوتردام

ويعرض فيلم «أحمد نوتردام» على منصة شاهد الإلكترونية بداية من اليوم الجمعة الموافق 15 من شهر أكتوبر، وهو من بطولة رامز جلال، غادة عادل، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، وشيماء سيف، تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

ويدور الفيلم حول قصة سفاح النساء من خلال صحفي "رامز جلال" يتتبع خطوات سفاح خفي يقوم بالعديد من عمليات القتل يحاول الامساك به من خلال غادة عادل حبيبته، وتدور الأحداث في جو يجمع بين الكوميديا والرعب.

إيرادات فيلم أحمد نوتردام

وكان قد حقق فيلم «أحمد نوتردام» جاحًا ملحوظًا طوال فترة عرضه في السينمات، حيث تخطى قبل رفعه من دور العرض السينمائي، حاجز الـ19 مليون جنيه، وهو ما يُعد نجاح كبير لفيلم من بطولة الفنان رامز جلال، ولكن بعد دخول عدد أخر من الأفلام المنافسة على رأسهم “العارف” لأحمد عز وفيلم “الإنس والنمس” لمحمد هنيدي، حقق أرقام ليست بالجيدة فقررت بعض صالات السينما رفعه لتوسيع المجال لمشاركة أفلام جديدة في المنافسة.

منصة شاهد تستعد لفيلم الغرفة 207

ومن المقرر أن تستقبل منصة شاهد قريبا فيلم «الغرفة 207» الذي إنطلق تصويره خلال تلك الفترة ترقبا لطرحة قريبا، وتدور أحداثه في ستينات القرن الماضي، حول غرفة في فندق تحمل رقم 207 ويحدث بها أهوال مرعبة ولا يستطيع النجاة منها إلا قليلين.

ويقدم محمد فراج خلال أحداث المسلسل شخصية مختلفة كعادته من المقرر أن تبهر جميع محبيها، ويدور «الغرفة 207» في قالب من الرعب والإثارة والغموض ومأخوذة عن رواية الأديب نجيب محفوظ، ويتكون من 10 حلقات فقط، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على منصة شاهد، وهو سيناريو وحوار تامر إبراهيم ومن إخراج تامر عشري.

ويضم مسلسل «الغرفة 207» عديدا من النجوم منهم الفنان محمد فراج الذي يجسد دور البطولة وتشاركه ريهام عبد الغفور وناردين فرج التي يتعاون معها محمد فراج في عمل واحد لأول مرة.