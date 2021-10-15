ياسمين فؤاد: تنظيم أطول رحلة فى العالم للترويج للسياحة البيئية

جدة - نرمين السيد - استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المغامر المصرى على عبده لتهنئته بتسجيل أول رقم عالمى بموسوعة جينيس للأرقام القياسية دعما لحماية البيئة ولتحقيق اهداف التنمية المستدامة بالتوجه نحو استخدام الطاقة النظيفة من خلال قطع مسافة 920كم بدراجة الكهربائية على مدار 24ساعة متواصلة بمدينة العلمين الجديدة وذلك بالمركز الثقافى البيئى التعليمى (بيت القاهرة).





وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن سعادتها بجهود المغامر على عبده فى توجيه انظار الشباب فى مصر والعالم للقضايا البيئية ودعم المشاركة فى حماية البيئة مضيفة أن تسجيل هذا الرقم يعطى رسالة للعالم أن مصر تبذل قصارى جهودها من أجل حماية البيئة واستدامة مواردها الطبيعية.

وأوضح المغامر على عبده أن كل الإجراءات والاستعدادات التى تم تنفيذها لتسجل الرقم القياسى بموسوعة جينيس كأكبر مسافة قيادة دراجة كهربائية فى 24 ساعة جاءت تحت رعاية وزارتى البيئة والشباب والرياضة وحملة (اتحضر للأخضر) كدعوة لمصر والعالم للتوعية بأهمية استخدام الطاقة النظيفة بالاتجاه نحو استخدام وسائل الانتقال الصديقة للبيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودمج البعد البيئى بحياتنا اليومية.

وأشار المغامر المصرى أن الرحلة تمت داخل طريق مغلق بطول 8 كيلومترات لـ113 مرة بإجمالى مسافة تقدر بحوالى 920 كم بمدينة العلمين الجديدة لدواعى الأمن والسلامة وتطبيقا لشروط موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

كما تناول اللقاء مناقشة الإجراءات والاستعدادات التى يجرى تجهيزها للقيام برحلة فردية لتسجل رقم جديد بموسوعة جينيس كأطول رحلة فى العالم باستخدام الدراجة الكهربائية تحت رعاية وزارة البيئة، وذلك فى إطار التوعية بأهمية استخدام الطاقة النظيفة فى الحفاظ على البيئة ولدعم التصدى لآثار التغيرات المناخية ودعم السياحة البيئية وزيارة المحميات.

وقد تم الاتفاق أن يتخلل الرحلة زيارة المحميات الطبيعية والقيام بالعديد من الأنشطة البيئية ومنها حملات نظافة وحملات تشجير وجمع المخلفات البلاستيكية من الشواطئ وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

وأكدت الوزيرة خلال اللقاء على أهمية دور الشباب فى حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية كما استعرضت جهود الوزارة لدعم الشباب والأطفال ودمجهم فى العمل البيئى، كأحد استراتيجيات الوزارة لخلق جيل جديد من حماة البيئة وليصبحوا سفراء للبيئة فى كافة ربوع مصر للتوعية بالمشاركة فى حماية البيئة ومبادرة اتحضر للأخضر التى أطلقتها وزارة البيئة تحت رعاية رئيس الجمهورية والتأكيد على روح المشاركة فى العمل البيئى كأحد أهم سبل حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.