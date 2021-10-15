افتتاح تراثنا وقمة «فيشجراد».. نشاط الرئيس السيسى فى أسبوع

جدة - نرمين السيد - السيسى يتفقد طريق وصلة أم القمر الرابط بين طريقى الإسماعيلية والسويس

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الجمعة الماضى، العمل بامتداد طريق وصلة أم القمر، الذى يربط ما بين طريق "القاهرة - الإسماعيلية"، وطريق "القاهرة - السويس"، حتى طريق العين السخنة وطريق خدمة المحاجر، بواقع 3 حارات مرورية لكل اتجاه، وباجمالى قطاعات بطول 102 كم.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن طريق أم القمر يهدف إلى تسهيل وخدمة حركة شاحنات النقل الثقيل، التى تنقل حمولات المواد الخام المستخرجة من المحاجر فى تلك المنطقة، إلى المناطق الصناعية والاستثمارية بالقاهرة والمدن الأخرى، مما يدعم عملية التنمية فى الدولة.

السيسى يفتتح الدورة الثالثة من معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، السبت الماضى، الدورة الثالثة من معرض "تراثنا للحرف اليدوية والتراثية"، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، والذى يعد أكبر ملتقى للحرفيين والمبدعين ومصممى المنتجات اليدوية والتراثية.

وتفقد الرئيس السيسى، المنتجات المعروضة، كما تبادل الحديث مع العارضين من الشباب والسيدات وذوى الاحتياجات الخاصة، واستمع إلى المشكلات التى تواجههم وما يمكن تقديمه لهم لتذليل هذه العقبات وتطوير وتوسيع أعمالهم لتحقيق المزيد من النفاذ للأسواق المحلية والخارجية.

السيسى يلتقى رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية كوريا الجنوبية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأحد الماضى، بيونج سيوك بارك، رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية كوريا الجنوبية، وذلك بحضور المستشار حنفى الجبالى، رئيس مجلس النواب، وجين ووك هونج، السفير الكورى بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى الرئيس الكورى الجنوبى، مون جاى إن، مؤكداً اعتزاز مصر بالروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين الصديقين، ومشيداً بالإنجازات التى شهدتها العلاقات الثنائية المشتركة خلال الفترة الأخيرة، والتى تعكس عمق وصدق تلك الروابط، والمعززة بتبادل الزيارات الرفيعة بين البلدين، والتى وفرت قوة الدفع لتطوير التعاون فى كافة المجالات، حيث كان آخرها زيارة وزير الدفاع الكورى إلى القاهرة فى شهر أغسطس الماضى، الأمر الذى يساعد كذلك على استغلال واستكشاف الآفاق العريضة أمام تطوير العلاقات الثنائية.

السيسى: استمرار دعم ومؤازرة مصر لجنوب السودان فى الفترة الراهنة

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأحد الماضى، بقصر الاتحادية الرئيس سلفا كير ميارديت، رئيس جمهورية جنوب السودان، وأقيمت مراسم الاستقبال الرسمى، وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين للبلدين.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بأخيه الرئيس "كير" فى بلده الثانى مصر، مؤكدًا أن الزيارة تعكس خصوصية العلاقة الأخوية بين البلدين الشقيقين على مستوى القيادة السياسية والحكومتين والشعبين، ومشيدًا بوتيرة الفعاليات المستمرة بين البلدين، والتى توجت مؤخرًا بعقد الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة فى القاهرة فى شهر يوليو 2021، ما يؤكد الاهتمام المتبادل بتعزيز العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات، والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية القائمة على تحقيق المنفعة المشتركة للبلدين.

كما أكد الرئيس، استمرار دعم ومؤازرة مصر لجنوب السودان فى الفترة الراهنة ارتباطًا بتنفيذ استحقاقات اتفاق السلام المنشط الموقع فى عام 2018، والتحديات المرتبطة بجائحة كورونا ومخاطر الفيضانات والأزمة الغذائية، فضلاً عن مساندة جوبا فى الارتقاء بمختلف القطاعات التنموية، خصوصًا فى مجالات الرى والصحة والتعليم، بالتوازى مع إطلاق عملية شاملة للتكامل الاقتصادى على المستوى الوطنى.

نص كلمة السيسى خلال المؤتمر الصحفى مع رئيس جنوب السودان

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال مؤتمر صحفى الأحد الماضى، مع رئيس جنوب السودان سلفا كير، أن مصر ستظل سندا قويا للأشقاء فى جنوب السودان.

كما أكد الرئيس السيسى، خلال كلمته أن مصر ستواصل جهودها فى دعم جميع سبل تعزيز السلام والتنمية والاستقرار بجنوب السودان، وفيما يلى نص الكلمة:

إنه لمن دواعى سرورى أن أرحب بكم والوفد المرافق لسيادتكم فى بلدكم الثانى مصر، متمنيًا لكم وللوفد المرافق إقامة طيبة، وأود فى تلك المناسبة أن أعرب عن عميق اعتزازى بما يجمع بلدينا من علاقات أخوية واستراتيجية راسخة على مختلف الأصعدة، استنادًا إلى إرادة سياسية مشتركة للحفاظ على تلك العلاقات بل وتعزيزها فى الفترة المقبلة.

لقد أجريت مع أخى الرئيس، مباحثات ثنائية مكثفة، تناولت سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، وما شهدته العلاقات بين البلدين خلال الفترة الماضية من زخم فى شتى مجالات التعاون، وتابعنا نتائج انعقاد الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة بالقاهرة فى شهر يوليو 2021، وما أتاحته من فرصة للتنسيق والتشاور، إضافة إلى ما تمخضت عنه من اتفاقيات تم توقيعها بين الجانبين فى مجالى الرى وتنمية التجارة والصناعة، واتفقنا على أهمية الحفاظ على دورية انعقاد أعمال اللجنة خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى متابعة المشاورات السياسية المستمرة بين وزارتى الخارجية.

السيسى يتوجه إلى المجر للمشاركة فى قمة «فيشجراد» اليوم

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، الإثنين الماضى، إلى العاصمة المجرية بودابست للمشاركة فى قمة دول تجمع "فيشجراد" مع مصر، إذ يضم التجمع كلاً من المجر والتشيك وسلوفاكيا وبولندا.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن مشاركة مصر فى قمة مع تجمع "فيشجراد" تأتى للمرة الثانية عقب عام 2017، إذ تعكس حرص الجانبين على تطوير العلاقات بينهما، والتباحث بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتناولت القمة عددًا من الموضوعات، على رأسها دور مصر فى منطقة الشرق الأوسط، والتعاون فى مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وأمن الطاقة، وبحث فرص تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية والسياحية بين الجانبين، فضلاً عن سبل تطوير التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى، الذى تتمتع دول التجمع بعضويته.

وصول الرئيس السيسى إلى المجر للمشاركة فى قمة فيشجراد



وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الاثنين الماضى، إلى العاصمة المجرية بودابست للمشاركة فى قمة دول تجمع "فيشجراد مع مصر".

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن قمة دول تجمع "فيشجراد" مع مصر، تضم المجر والتشيك وسلوفاكيا وبولندا.

وقال إن مشاركة مصر فى قمة مع تجمع "فيشجراد" تأتى للمرة الثانية عقب عام 2017، إذ تعكس حرص الجانبين على تطوير العلاقات بينهما، والتباحث بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

نص كلمة الرئيس السيسى أمام قمة تجمع فيشجراد

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، سعى مصر إلى توفير حياة كريمة لحوالى 60 مليون مواطن بقرى الريف المصرى عبر برنامج تطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وأن مصر تسعى إلى التقدم فى جميع المجالات، مضيفا: "نحن قيادة تحترم شعبها وتحبه وتسعى من أجل تقدمه، وهناك ضرورة لتفهم أوروبا لما يحدث فى مصر".

وشدد الرئيس السيسى، خلال كلمته فى المؤتمر الصحفى المشترك لزعماء قمة "فيشجراد مع مصر" بحضور زعماء المجر والتشيك وسلوفاكيا وبولندا والذى عقد العاصمة المجرية بودابست، الثلاثاء الماضى، على أن مصر لم تترك اللاجئين الذين تستضيفهم ليلقوا مصيرهم فى البحر أو للمجهول، بل تدمجهم فى المجتمع المصرى، مضيفًا أن مصر لم تقبل من منظور أخلاقى أو إنسانى أن تجمع اللاجئين فى معسكرات، أو تصدرهم إلى أوروبا عن طريق الهجرة غير الشرعية.

تفاصيل مشاركة الرئيس السيسى فى قمة فيشجراد بالمجر

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، الثلاثاء الماضى، فى العاصمة المجرية بودابست فى قمة مصر والدول الأعضاء فى تجمع فيشجراد، والذى يضم كلا من المجر وبولندا والتشيك وسلوفاكيا".

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس توجه فى بداية جلسات القمة المغلقة بالشكر والتقدير لدولة المجر الصديقة على استضافتها للمرة الثانية على التوالى لقمة مصر ودول تجمع فيشجراد، وهو المحفل الرئاسى الذى تهتم مصر كثيرا بدورية انعقاده للمساهمة فى الارتقاء بالتنسيق والتعاون بين مصر ودول هذا التجمع الأوروبى الهام.

من جانبهم، عبر رؤساء دول فيشجراد عن الترحيب بالرئيس والالتقاء به مجددا، والحرص على الاستماع إلى رؤية الرئيس تجاه الأوضاع فى الشرق الأوسط، على خلفية الدور الحيوى الذى تقوم به مصر بقيادته نحو استقرار المنطقة، وكذلك شمال إفريقيا والأمن الإقليمى بأسره.

تفاصيل لقاء الرئيس السيسى مع نظيره المجرى فى قصر بودابست

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الثلاثاء الماضى، مع "يانوش أدير" رئيس جمهورية المجر فى مقر القصر الرئاسى ببودابست، فى إطار اليوم الثانى للزيارة الرسمية له للمجر، وقد أقيمت للرئيس مراسم الاستقبال الرسمية، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أجرى مباحثات منفردة تلتها مباحثات موسعة مع رئيس المجر، حيث أعرب فى مستهلها عن تقدير مصر لحفاوة الاستقبال المجرى، مشيدا بعلاقات الصداقة المصرية المجرية المتينة، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة، ومعربا عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها، لا سيما على المستويين الاقتصادى والتجارى من خلال تعظيم حجم الاستثمارات المجرية فى مصر.

الرئيس السيسى يكتب كلمة فى سجل الشرف بقصر الرئاسة بالعاصمة بودابست

كتب الرئيس عبد الفتاح السيسى، الثلاثاء الماضى، كلمة فى سجل الشرف بقصر الرئاسة بالعاصمة بودابست بحضور الرئيس المجرى.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع "يانوش أدير" رئيس جمهورية المجر فى مقر القصر الرئاسى ببودابست، فى إطار اليوم الثانى للزيارة الرسمية له للمجر.

وقد أقيمت للرئيس مراسم الاستقبال الرسمية، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أجرى مباحثات منفردة تلتها مباحثات موسعة مع رئيس المجر، حيث أعرب فى مستهلها عن تقدير مصر لحفاوة الاستقبال المجرى، مشيدا بعلاقات الصداقة المصرية المجرية المتينة، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة، ومعربا عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها، لا سيما على المستويين الاقتصادى والتجارى من خلال تعظيم حجم الاستثمارات المجرية فى مصر.

السيسى يضع إكليلا من الزهور بالنصب التذكارى بميدان الأبطال فى بودابست

وضع الرئيس عبد الفتاح السيسى إكليلا من الزهور، الأربعاء الماضى، بالنصب التذكارى بميدان الأبطال بالعاصمة بودابست، وفقا لما صرح به السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

تفاصيل مباحثات السيسى ورئيس وزراء المجر

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأربعاء الماضى، مباحثات على مستوى القمة مع رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان بمقر رئاسة الوزراء ببودابست، فى ثالث أيام زيارته الرسمية للمجر.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس الوزراء المجرى استهل اللقاء بالترحيب بالرئيس صديقًا عزيزًا فى المجر، معربًا عن تقدير بلاده لمصر قيادةً وشعبًا.

وأشاد بالعلاقات الثنائية الوثيقة التى تربط بين مصر والمجر، مع تأكيد حرص بلاده على مواصلة الارتقاء بتلك العلاقات وتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين على جميع المستويات، خصوصًا فى ضوء دور مصر المحورى كركيزة للاستقرار والأمن والسلام فى الشرق الأوسط وإفريقيا.

الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد زيارته للمجر

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأربعاء الماضى، إلى أرض الوطن بعد المشاركة فى قمة دول تجمع فيشجراد مع مصر التى عقدت بالعاصمة المجرية بودابست.

الرئيس السيسى يهنئ نظيره التونسى بتشكيل الحكومة الجديدة

أكد السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أجرى، الأربعاء الماضى، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسى قدم التهنئة إلى أخيه الرئيس التونسى بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة وأدائها اليمين الدستورية، مؤكدًا دعم مصر لكافة الخطوات التى من شأنها الحفاظ على الاستقرار فى تونس الشقيقة، والاعتزاز بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التى تجمع بين البلدين حكومةً وشعباً.

السيسى يبحث اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ مع رئيس وزراء بريطانيا

قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، تلقى أمس الخميس، اتصالاً هاتفياً من بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول مناقشة الاستعدادات الجارية لاستضافة مدينة جلاسجو للدورة القادمة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وجرى التوافق على ضرورة تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين لضمان الخروج بنتائج إيجابية من هذه الدورة على نحو يعزز من عمل المجتمع الدولى فى ظل أزمة المناخ العالمية الراهنة، وفى ضوء أهمية الدور المصرى فى قضايا المناخ على الصعيد الإقليمى، فضلاً عن سعى مصر لاستضافة الدورة القادمة من المؤتمر خلال عام 2022.

السيسى يلتقى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الخميس، السيناتور "روبرت مينينديز"، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، و"جوناثان كوهين" سفير الولايات المتحدة بالقاهرة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بـ مينينديز فى زيارته للقاهرة، مشيرًا إلى الأهمية التى توليها مصر للتواصل الدائم مع قيادات الكونجرس فى إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين إزاء مختلف القضايا، ومؤكداً متانة العلاقات الاستراتيجية الممتدة منذ عقود بين مصر والولايات المتحدة، وحرص مصر على تعزيز تلك العلاقات لاسيما فى ظل الواقع الإقليمى المضطرب فى المنطقة وما يفرزه من تحديات متصاعدة، وعلى رأسها خطر الإرهاب الآخذ فى التنامى.