جدة - نرمين السيد - قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان - الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسؤولين بمؤسسة الضمان الاجتماعى بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 52 من مستحقات الضمان الاجتماعى لنحو 68 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.





وأضاف سعفان فى بيان للوزارة اليوم الجمعة، أن المستحقات بلغت 144 ألفا و778 دولارا أى ما يعادل 2 مليون و270 ألف جنيه تقريبا، ويتواصل المكتب تباعا مع الشركة المتخصصة لتحويل باقى المستحقات للعمالة التى تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل. وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، إن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالى بالأردن، ناشد فيه جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعى مراجعة الأسماء على موقع الوزارة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "فيسبوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن؛ للاستعلام عن الأسماء، وفى حال إذا كان الأسم موجودا على المستفيد سرعة التوجه لأقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا. وأكد الملحق العمالى بالأردن أنه سيقوم بالتنسيق والتجهيز لإرسال باقى الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوى العاملة: تحويل 2.2 مليون جنيه مستحقات 68 عاملا مصريا غادروا الأردن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.