الأسود يسيطر على ساحة مهرجان الجونة..هل تأثر النجوم بالحريق؟

ربط الجمهور إطلالت عدد كبير من النجوم باللون الأسود بتأثرهم بحريق مهرجان الجونة، لكن تبين العكس في إطلالات الباقي التي اعتمدت على الألوان وإن قلت، كما أن العديد يرى في اللون الأسود رمز للفخامة والأنقاقة لا علاقه له بالحزن أو الفرح.

إعتمد العديد من نجوم مهرجان الجونة على الظهور ببدل سواداء لإبراز أنقاتهما اذ أن الحفل مسائي يتناسب مع الألوانات الغامقة للرجال بشكل أفضل، واعتمد بعضهم على إضافة اللون الأبيض لقميص البدلة ليعكس خفوت إطلالته.

الكابلز يسيطرو على حفل مهرجان الجونة بارتداء الأسود واعتمد عدد كبير من الأزواج على ارتداء بدل وفساتين سواداء ليتناسبان مع بعضهما خلال حفل الإفتتاح ويظهران انسجام وتألق في ملابسهما، كان على رأس هؤلاء نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي وزوجته روجينا، فضلا عن أسر ياسين وزوجته والفنان أحمد سليم. تعثر النجمات عنوان مهرجان الجونة في يومه الأول الجدير بالذكر، أنه حدث العديد من الأخطاء خلال اليوم الأول لحفل مهرجان الجونة منهم عدم إغلاق مايكروفون الإعلامية ناردين فرج والتي قامت بتقديم حفل الافتتاح، ليستمع الجمهور لخطة تحضيراتها للبرنامج، وترتيبها لتقديم النجوم، لكن تداركت الجهات المسؤلة عن تنظيم الحفل لهذا الخطأ وسرعان ماقموا بغلق المايك. وشهد حفل افتتاح مهرجان الجونة تعثر عدد كبير من نجمات مهرجان الجونة على رأسهم الفنانة هنا شيحة التي تداسرت على ريد كاربت حفل الافتتاح بعد دعس شقيقتها على ذيل الفستان، فضلا عن ليلى علوي التي ظهرت في فيديو وكادت ان تسقط لكن تم مساعديها قاموا بمسكها سريعا لتنجو من السقوط. مهرجان الجونة السينمائي يشار أن مهرجان الجونة السينمائي ينطلق من يوم 14 من أكتوبر وحتى 22 من الشهر الجاري وتحمل هذه الدورة اسم "سينما من أجل الإنسانية" وهو الشعار الذي يعبر عن توجه المهرجان في هذه الدورة فلقد حرصوا على الاهتمام بشئون المرأة واللاجئين، كما تعاون المهرجان مع عدة مؤسسات على رأسهم اليونيسيف. اندلاع حريق بمهرجان الجونة السينمائي هذا واندلع حريق هائل بالقاعة الرئيسية لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة صباح يوم الأربعاء حيث هرعت سيارات الإسعاف والحماية المدنية لموقع الحادث للسيطرة على الحريق، وترجع تفاصيل الحريق بعد أن تلقت الأجهزة المعنية بالبحر الأحمر إخطار باندلاع حريق داخل منتجع الجونة بالقاعة المقرر إقامة مهرجان الجونة السينمائي بها ولم يعرف حتى الآن سبب الحريق.

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