/656151/استقرار-نسبي-فى-أسعار-الخضار-والفاكهة-اليوم
شهدت أسعار الخضروات و الفاكهة، اليوم الجمعة، ارتفاع طفيف فى سوق العبور حيث سجلت اسعار الخيار البلدى 2.5 – 4 جنيها و الخيار الصوب من 3 – 4.5 جنيها و تراوحت اسعار الليمون البلدى من 5 – 8 جنيها و استقرت سعر الطماطم بين 2.5 الى 5 جنيها و سعر البطاطس يتراوح بين 4 – 7 جنيها و اسعار البصل بين 2 – 3.5 جنيها كما سجلت اسعار الكوسة 3- 5 جنيها.
دوت الخليج
تعرف على أسعار الفاكهة والخضروات فى الأسواق
بينما استقرت أسعار الجزر بين 3- 6 جنيها، وأسعار الفاصوليا لتسجل 7 – 13 جنيها، وسجلت أسعار الباذنجان البلدى 2- 4 جنيه و الباذنجان الرومى 1.5 – 3.5 جنيها.
وتراوحت أسعار الفلفل الرومى 3 – 5 جنية، وسعر الفلفل الحامى ما بين 2.5 إلى 4 جنيه. بينما وصلت أسعار الملوخية إلى 3 جنيه واستقرت أسعار البروكلى عند 5 جنيها.
أسعار الخضروات فى الأسواق
هذا وذكر التجار أن أسعار البامية من سعر 5 – 9 جنيها، وأسعار السبانج وصل إلى 9 جنيه.
كما أكد التجار أن سعر رابطة “الشلت والبقدونس والجرجير والكسبرة” 50 قرشا، بينما سجلت أسعار النعناع 75 قرشا. اسعار الفاكهة:-
وأضاف تجار سوق العبور أن أسعار البرتقال البلدى وصل الى 2 – 3.5 جنيه، وأسعار البرتقال الصيفى تراوح بين 4 – 7 جنيها.
كما استقرت أسعار الجريب فروت بين 4 – 6 جنيه، ووصل سعر التفاح بين 17 – 23 جنيها، وتراوح سعر العنب بين 6 – 9 جنيها، كما وصل سعر الجوافة من 4 إلى 7 جنيه.
هذا وسجلت أسعار المانجوالنعومى و الزبدة بين 19 – 25، وأسعار الرمان تراوحت بين 4 – 7 جنيها.
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