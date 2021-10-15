/656151/استقرار-نسبي-فى-أسعار-الخضار-والفاكهة-اليوم

شهدت أسعار الخضروات و الفاكهة، اليوم الجمعة، ارتفاع طفيف فى سوق العبور حيث سجلت اسعار الخيار البلدى 2.5 – 4 جنيها و الخيار الصوب من 3 – 4.5 جنيها و تراوحت اسعار الليمون البلدى من 5 – 8 جنيها و استقرت سعر الطماطم بين 2.5 الى 5 جنيها و سعر البطاطس يتراوح بين 4 – 7 جنيها و اسعار البصل بين 2 – 3.5 جنيها كما سجلت اسعار الكوسة 3- 5 جنيها.

دوت الخليج

تعرف على أسعار الفاكهة والخضروات فى الأسواق

بينما استقرت أسعار الجزر بين 3- 6 جنيها، وأسعار الفاصوليا لتسجل 7 – 13 جنيها، وسجلت أسعار الباذنجان البلدى 2- 4 جنيه و الباذنجان الرومى 1.5 – 3.5 جنيها.

وتراوحت أسعار الفلفل الرومى 3 – 5 جنية، وسعر الفلفل الحامى ما بين 2.5 إلى 4 جنيه. بينما وصلت أسعار الملوخية إلى 3 جنيه واستقرت أسعار البروكلى عند 5 جنيها.

أسعار الخضروات فى الأسواق

هذا وذكر التجار أن أسعار البامية من سعر 5 – 9 جنيها، وأسعار السبانج وصل إلى 9 جنيه.

كما أكد التجار أن سعر رابطة “الشلت والبقدونس والجرجير والكسبرة” 50 قرشا، بينما سجلت أسعار النعناع 75 قرشا. اسعار الفاكهة:-

وأضاف تجار سوق العبور أن أسعار البرتقال البلدى وصل الى 2 – 3.5 جنيه، وأسعار البرتقال الصيفى تراوح بين 4 – 7 جنيها.

كما استقرت أسعار الجريب فروت بين 4 – 6 جنيه، ووصل سعر التفاح بين 17 – 23 جنيها، وتراوح سعر العنب بين 6 – 9 جنيها، كما وصل سعر الجوافة من 4 إلى 7 جنيه.

هذا وسجلت أسعار المانجوالنعومى و الزبدة بين 19 – 25، وأسعار الرمان تراوحت بين 4 – 7 جنيها.