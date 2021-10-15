إنفوجراف- لقاءات وجولات.. الحصاد الأسبوعى لوزارة الزراعة

جدة - نرمين السيد - وأشار الإنفوجراف إلى استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسى بقصر الاتحادية، سلفا كير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمى، وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين للبلدين، إذ تعكس هذه الزيارة خصوصية العلاقة الأخوية بين البلدين الشقيقين على مستوى القيادة السياسية والحكومتين والشعبين.



كما عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة الخطوات التنفيذية لدعم الأنشطة الصناعية وتحفيز الصناعة، وذلك بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ومحمود شعراوى وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعدد من مسئولى البنك المركزى والهيئات والجهات المعنية.

والتقى وزير الزراعة مع الدكتور باتريك هاريسون ممثلا عن جامعة فلوريدا الأمريكية ورئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الدولية المالكة لحقوق الملكية الفكرية لإنتاج شتلات أجود أصناف الفراولة المتميزة عالميا، وذلك بحضور الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى، إذ تم بحث التعاون فى مجال توفير أفضل الأصناف من شتلات الفراولة المعتمدة للمزارعين المصريين، كما أعلن الوزير عن موافقة الإمارات على استيراد الدواجن المصرية المصنعة ومنتجاتها، وذلك وفق الخطار الذى تلقته وزارة الزراعة من وزارة التغير المناخى والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة.



وتفقد القصير، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية فى مستهل الزيارة التى يقوم بها للمحافظة، عددا من المشروعات الزراعية بها، يرافقه علاء فاروق رئيس البنك الزراعى المصرى، والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعى، ومديرى مديريتى الزراعة والطب البيطرى بالمحافظة، حيث تفقد الوزير المجزر نصف الآلى للعجول والأغنام بقرية شبشير الحصة، وذلك تمهيدا لافتتاحه، كما تفقد أيضا الأعمال الإنشائية الخاصة بمركز الخدمات الزراعية بقرية نهطاى بمركز زفتى، إضافة إلى أحد الحقول التى تستخدم أساليب الرى الحديثة الرش والتنقيط والمنزرعة بالخضروات والفراولة.

كما افتتح الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، فعاليات المؤتمر الدولى السادس الآفاق المستقبلية لوقاية النباتات، والذى ينظمه معهد بحوث وقاية النباتات، خلال الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر الجارى، تحت رعاية وزير الزراعة.

وواصلت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والأسماك أعمال تطوير ونظافة وتجميل حديقة الأسماك بالجبلاية، مع استمرارها فى استقبال رحلات المدارس والجامعات من جميع أنحاء الجمهورية، كما قامت لجنة من المعمل المركزى لأبحاث الثروة السمكية بتفقد حديقة الأسماك بالجبلاية، وقامت اللجنة بمعاينة جميع الأحواض السمكية وأقسام الحديقة المختلفة، مع استمرار الحديقة استقبال رحلات المدارس والجامعات من جميع أنحاء الجمهورية.

وتم تحصين 651 ألفا و964 رأس ماشية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، وذلك منذ بداية الحملة حتى 11 أكتوبر الجارى، كما نفذت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية 36 قافلة بيطرية علاجية بالمجان اعتبارا من بداية العام حتى الآن، وذلك فى إطار مبادرة "حياة كريمة"، ونجح الدكتور محمد أحمد الشارونى الباحث بمعمل النانوتكنولوجى والمواد النانومترية المتقدمة التابع للمعهد وفريق بحثى من جامعة نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية وكذلك كلية الصيدلة بجامعه حلوان، فى نشر بحث علمى هام بإحدى المجلات العالمية المتخصصة ذات معامل تأثير عالى حول "تخليق مركبات كيميائية مبتكرة من مجموعات البيرول كمواد مضادة للفطريات والبكتريا".



وأعلنت الوزارة اجتياز المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية (كيوكاب) التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تجديد الإعتماد السنوى للأيزو ( 17025/ 2017 ) من المجلس الوطنى للإعتماد (إيجاك)، كما استقبل المعمل عددا من أعضاء غرفة الصناعات الغذائية، وذلك وفقا للبروتوكول الموقع بين المعمل، وبلغ اجمالى الشهادات التى اصدرها المعمل بنتائج العينات التى تم استلامها من العملاء هذا الاسبوع حوالى 5 آلاف عينة، وكذلك تم ضبط 3 مصانع لإنتاج وتخزين الأعلاف وإضافاتها، و6 مخازن تعمل بدون ترخيص من وزارة الزراعة بمحافظة الغربية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وواصلت الإدارة المركزية للبساتين التابعة لقطاع الإرشاد الزراعى، حملات المرور على الزراعات المختلفة بالمحافظات، للتواصل مع المزارعين، وتوصيل المعلومات الإرشادية والممارسات الزراعية السليمة والجيدة للمزارعين، حيث تم المرور على جمعية اليسر وجمعية البساتين التابعة إدارة الصالحية الجديدة، ومتابعة أعمال البساتين، حيث تم المرور على زراعات الفراولة، وصوب إنتاج الفلفل، وزراعات العنب.



يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والمكتب الإعلامى للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم "الزراعة فى أسبوع"، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو الثلاثاء من كل أسبوع باسم "الزراعة فى كل مصر"، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعى بالمحافظات المختلفة.