/656150/أسطوانة-بوتاجاز-إصابة-5-أشخاص-فى-حريق-بمنزلين-بسوهاج

نجحت قوات الحماية المدنية بسوهاج، اليوم الجمعة، في السيطرة على حريق إندلع بمنزل ملك عامل بدائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج وأمتد لمنزل مجاور نتج عن الحريق إصابة 5 أشخاص من بينهم طفلتين بحروق متفرقه بالوجه واليدين وعلى الفور تم نقل المصابين إلي مستشفى سوهاج الجامعى وحجز أحدهم بمستشفى دار السلام المركزى.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل السيطرة على حريق داخل منزل في سوهاج

تفاصيل الحريق

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير الأمن إشارة من مساعده لفرقة الشرق يفيد بإندلاع حريق بدائرة مركز دار السلام ووجود مصابين وتم الدفع بقوات الحماية المدنية التي تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده.

التحريات الأولية

وبالفحص والأنتقال أتضح من خلال التحريات الأولية التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم المزمل نافع رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بإندلاع الحريق بمنزل ملك المدعو بخيت ش ف ش 30 سنة عامل ويقيم دائرة مركز دار السلام وإمتد لمنزل مجاور ملك المدعو إبراهيم ش أ 65 سنة عامل ويقيم دائرة المركز وتم الدفع بـــ 2 سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.

المصابين

مما أسفر الحريق عن إصابة كل من مالك المنزل الأول" بحروق من الدرجة الثالثة متفرقة بالجسم " ووالدته نوال ف ز 58 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية بحروق بالوجه واليدين " والطفله جني ب ش ف 5 سنوات بحروق من الدرجة الثالثة بالأطراف والوجه والطفله م ب ش ف البالغة من العمر ثمانية أشهر " بحروق من الدرجة الثالثة بالأطراف والوجه " نجلتي الأول وزوج شقيقة الأول روبيل ع ر 29 سنة عامل ويقيم بذات الناحية " بحروق بالساقين ".

أسطوانة بوتاجاز

وعلى الفور تم نقل المصابين إلي مستشفي سوهاج الجامعي عدا الأخير تم حجزة بالمستشفي المركزي أفاد مالك المنزل الثاني وزوجة مالك المنزل الأول المدعوة مارينا شهدي فهمي 23 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية قررا بمضمون ما تقدم ورجحا أن يكون سبب الحريق تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز في وجود مصدر حراري بمنزل الأول وأضافا بأحتراق بعض المنقولات المنزلية ونفيا الشبهة الجنائية.