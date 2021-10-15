مهرجان الجونة السينمائي 2021 يتصدر تريند تويتر للمرة الثانية..«فاق توقعات الجمهور»

/656152/مهرجان-الجونة-السينمائي-2021-يتصدر-تريند-تويتر-للمرة-الثانيةفاق-توقعات-الجمهور

تصدر مهرجان الجونة السينمائي 2021 تريند موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، للمرة الثانية على التوالي مع انطلاقة حفل افتتاح دورته الخامسة مساء أمس الخميس والتي شهدت حضور واسع من عدد كبير من النجوم في الوسط الفني وإطلالات أبهرت الجمهور ورواد السوشيال ميديا.

مهرجان الجونة السينمائي

دوت الخليج يرصد سبب تصدر مهرجان الجونة تريند توتير

عكس مهرجان الجونة خلال هذه الدورة توقعات الجمهور اذ قلت الإطلالات الإستفزازية والعارية، وظهرت معظم النجمات بإطلالات أنيقة ومتألقة وان كشف بعض منها عن جزء من الجسد لكنها ليست بالمهولة كباقي المهرجانات السابقة.

محمد رمضان يتعرض للسخرية بسبب مهرجان الجونة السينمائي

لكن وقع النجوم وعدد من الحاضرين فضلا عن الجهة المنظمة لإدراة المهرجان في عدد من الأخطاء منها خطأ عرض محمد رمضان لموقف محرج وشماتة عدد كبير من الجمهور به، فعندما طلبت المذيعة ناردين من يسرا وسميح ساويرس الصعود على المسرح لتقديم فقرة محمد رمضان، صعدوا الثنائي بالفعل لكن قالت يسرا: “مش عارفة أنا طالعة أعمل اي”، لتستغل الفرصة وتبارك لأحمد السقا على تكريمه بالمهرجان.

وصحت ناردين هذا الأمر بتقديمها لفقرة محمد رمضان لكن تعرض أيضا رمضان لموقف أخر فقبل انهاء أغنيته الأخيرة قامت إدارة المهرجان بغلق أنوار المسرح ليثير ذلك سخرية الجمهور من محمد رمضان.

أخطاء وقع بها النجوم في اليوم الأول من مهرجان الجونة

ووقعت ناريدن مقدمة حفل الإفتتاح لخطأ فادح بسبب عدم إغلاق مايكروفون ليستمع الجمهور لخطة تحضيراتها للبرنامج، وترتيبها لتقديم النجوم، لكن تداركت الجهات المسؤلة عن تنظيم الحفل لهذا الخطأ وسرعان ماقموا بغلق المايك.

وشهد حفل افتتاح مهرجان الجونة تعثر عدد كبير من نجمات مهرجان الجونة على رأسهم الفنانة هنا شيحة التي تداسرت على ريد كاربت حفل الافتتاح بعد دعس شقيقتها على ذيل الفستان، فضلا عن ليلى علوي التي ظهرت في فيديو وكادت ان تسقط لكن تم مساعديها قاموا بمسكها سريعا لتنجو من السقوط.

أما الفنانة القديرة لبلبة فتعثرت أثناء هبوطها من مسرح حفل الافتتاح وكادت تسقط وساعدتها المذيعة ناردين فرج.

مهرجان الجونة السينمائي

يشار أن مهرجان الجونة السينمائي ينطلق من يوم 14 من أكتوبر وحتى 22 من الشهر الجاري وتحمل هذه الدورة اسم "سينما من أجل الإنسانية" وهو الشعار الذي يعبر عن توجه المهرجان في هذه الدورة فلقد حرصوا على الاهتمام بشئون المرأة واللاجئين، كما تعاون المهرجان مع عدة مؤسسات على رأسهم اليونيسيف.