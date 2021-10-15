/656153/أسعار-الذهب-والعملة-اليوم-الجمعة-بالبنوك-المصرية

تباينت أسعار العملات، اليوم الجمعة، مقابل الجنية المصرى بشكل ملحوظ، وذلك خلال التعاملات الصباحية، داخل عدد كبير من البنوك المصرية الخاصة والحكومية، وأيضًا شركات الصرافة داخل السوق المحلية.

تحيا مصر ينشر فى التقرير التالي أسعار العملة فى أشهر البنوك المصرية، وإليكم التفاصيل فى التقرير التالي:-

أسعار العملات داخل البنك الاهلى:-

وصلت أسعار العملات فى البنك الاهلى فى بداية التعاملات متوازنة، حيث استقر سعر الدولار عند سعر 15.63 جنية للشراء و 17.73 جنية للبيع، بينما ارتفع سعر صرف الجنية الاسترلينى أمام الجنية المصرى حيث سجل 21.72 جنية للشراء و 21.91 جنية للبيع.

هذا وانخفض سعر اليورو مقابل الجنية المصرى ليصل إلى 18.53 للشراء و18.67 جنية للبيع، كما بلغ سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنية المصرى 49.39 جنية للشراء و 52.37 جنية للبيع.

كما سجل سعر الريال السعودى فى البنك الاهلى نحو 4.18 جنية للشراء و 4.19 جنية للبيع.

أسعار العملات فى بنك أبو ظبى الاسلامى:

سجل سعر الدولار أمام الجنية المصرى نحو 15.68 جنية للشراء و 15.76 جنية للبيع فى بنك أبو ظبي الإسلامي.

هذا واستقر سعر صرف الدولار أمام الجنية عند 15.66 جنية للشراء و 15.76 جنية للبيع، كما سجل سعر اليورو 18.15 جنية للشراء، و18.31 جنية للبيع، وسجل الريال السعودى 4 .17 جنية للشراء و 4.20 جنية للبيع.