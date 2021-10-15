/656154/تستخدم-فى-الحوالات-وسداد-مخالفات-المرور-انطلاق-أول-سيارة-بريد-بمدينة-بدر

أعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بدء تشغيل أول سيارة خدمات بريدية متكاملة لتقديم كافة الخدمات لسكان المدينة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة التنسيق مع الجهات المختلقة للتيسير على سكان المدن الجديدة، وزيادة عوامل الجذب لها، وتوفير الخدمات المختلفة، حيث تم توفير السيارة في إطار التعاون المثمر والبناء بين جهاز مدينة بدر ومجلس الأمناء، والهيئة العامة للبريد المصرى.

دوت الخليج مميزات سيارة البريد الحديثة وأضاف المهندس عمار مندور، أن السيارة تقدم خدمات (الحوالات البريدية، وسداد مخالفات المرور، وحوالات المدارس، وطوابع البريد، وسحب وايداع من الحسابات ماكينة ATM)، لافتاً إلى أن السيارة تعمل من يوم الأحد إلى يوم الخميس كل اسبوع من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الساعة الثانية ظهرا. انطلاق أول سيرة بريد فى مصر وأوضح المهندس عمار مندور، أنه تم وصول وتشغيل سيارة الخدمات البريدية بمنطقة الاسكان الاجتماعى بالحي الخامس أمام سنتر الياسمين 1، وذلك بعد استبدال السيارة السابقة محدودة الخدمات بسيارة بريد تقدم جميع الخدمات البريدية.

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