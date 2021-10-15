«عزة النفس»..سر إطلالات ياسمين صبري المتكررة باللون الأصفر

/656156/عزة-النفسسر-إطلالات-ياسمين-صبري-المتكررة-باللون-الأصفر

أطلت الفنانة ياسمين صبري في العديد من مناسبتها الهامة والمهرجانات بارتداء فساتين باللون الأصفر، كان أخرها في حفل افتتاح مهرجان الجونة الذي إنطلق مساء أمس الخميس، ما جعل الجمهور يتسائل عن سر ظهور ياسمين صبري باللون الأصفر بشكل متكرر.

دوت الخليج يرصد سر ظهور ياسمين صبري باللون الأصفر

يعد اللون الأصفر رمز لعزة النفس والإنطلاقة وهو مايتناسب مع شخصية ياسمين صبري التي تحرص على رصدها للجمهور من خلال أعمالها الفنية المختلفة والتي كان أخرها مسلسل “فرصة ثانية” في رمضان 2019 والذي دار محوره الأساسي حول عزة النفس.

كما يدل الأصفر أيضا على التفاؤل والإبداع وهو رمز للذكاء وبالربط بين دلالات اللون وتصريحات ياسمين صبري نجدها دائما ماتسعى للتطوير من نفسها فضلا عن استعدادها المستمرة في خلق مواقف إبداعية تتميز بها أخرهم تصريحها بدخولها مجال التأليف، فضلا عن أنها لم تترك الفرصة لنفسها لمرة واحده لتتأثر بتعليقات الجمهور السلبية نحوها.

إطلالة ياسمين صبري بمهرجان الجونة

ظهرت الفنانة ياسمين صبري، في حفل الأفتتاح بإطلالة جذابة وأنيقة مرتدية فستان باللون الأصفر وتركت شعرها منسدلا على كتفيها ووصفها الجمهور بفراشة مهرجان الجونة.

أزمة ياسمين صبري مع والدها

هذا وشن الدكتور أشرف صبري، رئيس جمعية الغوص والحفاظ على البيئة البحرية بالإسكندرية، هجومًا واسعًا على ابنته الفنانة ياسمين صبري زوجة رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، وذلك بعد رفضها حضور زفاف شقيقها.

كتب والد ياسمين صبري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "فرح ابني بكره، ربنا رزقه بأجمل عروسة.. أما إن أمه وأخواته الأشقاء رفضوا حتي يباركوله، فربنا رزقه بأم تانية عملت كل حاجة، وأخوات تانيين لم تغريهم الأموال ولا طيارات وكدب وخداع اصبح لأبني اخوات جدد وأم جديدة حفظه الله من شياطين".

ياسمين صبري تشارك في السباق الرمضاني 2022

و تستعد الفنانة ياسمين صبري للمشاركة في المنافسة الرماضنية للعام المقبل بعدما تغيبت عن حلبة الصراع القوية العام الماضي التي احتوت على باقة من أفضل الأعمال الدرامية السياسية والإجتماعية لعدد كبير من نجوم الفن في مصر.

وتتعاون الفنانة ياسمين صبري خلال رمضان 2022 مع الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، الذي قدم لها نصًا مأخوذًا عن رواية عالمية، تميل كباقي أعمال كمال، إلى الكتابات والأفكار الفلسفية، ومن المقرر أن تنتهي ياسمين من مرحلة الجلسات المبدئية خلال الأيام المقبلة، لتدخل بعدها في مرحلة التحضير وترشيح النجوم المشاركين معها في البطولة، ومن المقرر أن يشهد العمل الجديد تغيير جذري في نوعية الأدوار التي اعتاد الجمهور على رؤيتها من قبل ياسمين.