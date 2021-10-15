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سقوط عقار كامل بمنطقة باب الشعرية «صور»

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تعرض مبنى سكنى بمنطقة باب الشهرية، لانهيار كامل منذ دقائق معدودة، بعد تعرضه لتصدع استمر لشهور مضت، دون حدوث أى وفيات حتى الآن.

دوت الخليج

سقوط عقار منهار بمنطقة باب الشعرية

ومنذ دقائق معدودة تفاجئ سكان منطقة باب الشعرية سقوط العقار المكون من 6 طوابق مرة واحدة، وهو ما أثار حالة من الذعر عند المواطنين.

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الشرطة ورجال الحماية المدنية فى موقع الحادث

هذا وتوجهت قوات من الشرطة المدنية، ورجال الحماية وقيادات من محافظة القاهرة مباشرة إلى موقع الحادث لمعرفة مستجدات الأمور.

وسيرصد دوت الخليج فى الأيام التالية المستجدات التى ستطرأ على ملف التعامل مع العقار المنهار بمنطقة باب الشعرية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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