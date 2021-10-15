وكيل تضامن النواب لـ دوت الخليج: مناقشات قانون رعاية المسنين الأسبوع المقبل.. ونسعي توفير الحماية لهم

/656158/وكيل-تضامن-النواب-لـ-تحيا-مصر-مناقشات-قانون-رعاية-المسنين-الأسبوع-المقبل-ونسعي-توفير-الحماية-لهم

قالت النائبة رضوى جعفر، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن اللجنة برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، بصدد بدء مناقشات مشروع قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة، والذي تم إحالته إلي اللجنة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تبدأ مناقشات اللجنة في قانون حقوق المسنين الأسبوع القادم، نظرًا لأهميته في توفير رعاية وحماية وتحقيق كفالة لهم في المساواة مع الآخرين.

النائبة رضوى جعفر: اللجنة تقف بجانب فئات مختلفة من ذوى الاحتياجات الخاصة

وأكدت وكيل تضامن النواب، رضوي جعفر، في تصريحات لـ دوت الخليج، أن اللجنة تقف بجانب فئات مختلفة من ذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة وحقوقها وقضاياها، وكذلك الفئات الأولي بالرعاية وهو الدور المنوط به عمل اللجنة، والتي ستكون في صدد مواجهة عدة قضايا تمس هذه الفئات وتعمل على متابعة كافة مطالبهم وعرضها علي المختصين بسن تشريعات وتعديل بعض أحكام القوانين، مثل ما حدث في تغليظ عقوبة ظاهرة التنمر، والتي زادت خلال الفترة الأخيرة وكان للبرلمان وللجنة التضامن دور قوي في هذا الشأن.

وعن قانون حقوق المسنين، أشارت جعفر إلى أن القانون سوف يعمل علي توفير وتحقيق وتأمين حياة كريمة للمسنين عن طريق صندوق رعاية المسنين، الذى سوف يلزم القانون وزارة التضامن الاجتماعي إنشاؤه تحت مسمي " صندوق رعاية المسنين”، مشيرة إلى أن القانون المحال إلى اللجنة سيشمل أحكام المسنين المصريين، وكذلك الأجانب المقيمين في جمهورية مصر العربية.

وأشارت وكيلة تضامن النواب، إلى أن البرلمان لا يتوانى الحفاظ ورد حقوق المواطنين من خلال التشريعات أو مراقبة الحكومة، مشيرة إلى ما تم إنجازه في ملفات التضامن الاجتماعي خاصة بمشاركة المجتمع المدني.