صور.. سعفان والمطيرى يبحثان الاستعداد لعقد مجلس إدارة «العمل العربية» بقطر

جدة - نرمين السيد - التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الجمعة، فايز المطيرى، المدير العام لمنظمة العمل العربية، وذلك للتباحث حول عقد الدورة المقبلة لمجلس إدارة منظمة العمل العربية المقرر إقامتها خلال الفترة من 23 إلى 26 أكتوبر الجارى بالعاصمة القطرية - الدوحة، بحضور أعضاء المجلس بتمثيلهم الثلاثى (حكومات وأصحاب أعمال وعمال)، بدعوة من رئيس مجلس إدارة المنظمة.





ورحب وزير القوى العاملة بـ"المطيرى" مقدما الشكر للمدير العام للمنظمة على الآداء الراقى الملموس الذى قام به خلال الفترة الماضية، وعقد مؤتمر العمل العربى أعماله بالقاهرة - دولة المقر- فى ظل أوضاع استثنائية وظروف صحية طارئة بعد تعذر انعقاده العام المنصرم بسبب التدابير الاحترازية وتقييد السفر والتباعد الاجتماعى جراء جائحة كورونا، مشيدا بمجموعة الإجراءات والتدابير التى اتخذتها المنظمة للوقائية من فيروس كورونا، وتأمين صحة وسلامة الوفود المشاركة خلال مدة انعقاد المؤتمر الذى استمر لمدة أربعة أيام.



وأكد الوزير دور المنظمة وأهميته ليس فقط فى مجالات العمل، وإنما فى مجالات متعددة أضيفت لها خلال الفترات الماضية، وسيكون له عظيم الأثر وجنى ثماره خلال الفترات المقبلة على مستوى كافة الدول العربية، مشددا على العلاقة الوثيقة والطيبة التى تجمع بين الوزارة ومنظمة العمل العربية والتعاون فى العديد من الملفات.



وتقدم المطيرى بالشكر للوزير على حفاوة الاستقبال، مؤكدا حبه وتقديره لبلده الثانى مصر، بصفتها عضوا أصيلا فى مجلس إدارة المنظمة، وما حظى به مؤتمر العمل العربى فى دورته السابعة والأربعين بالقاهرة الشهر الماضى، والذى حظى برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وكلمته للمؤتمر التى رسمت لنا خارطة طريق لمواجهة التحديات التى فرضها الوضع الراهن، مقدرا بإشادة الرئيس السيسى بجهود المنظمة فى دعم الدول العربية فى مجالات العمل، متمنيا للرئيس ولمصر بقيادته الحكيمة مزيدا من الرخاء والازدهار على مسار التنمية الشاملة والمستدامة.

كما أشاد المطيرى باختبار مصر رئيسة المؤتمر، ممثلة فى وزير القوى العاملة محمد سعفان، معربا للوزير على حسن إدارته أعمال المؤتمر.