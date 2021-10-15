صور.. GPS لـ 121 سيارة صرف صحى بالإسكندرية استعدادا للأمطار

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وقال محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، إن الشركة فعلت نظام تتبع السيارات بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة فى تقديم خدمات التتبع الآلى للمركبات والحلول الأمنية الخاصة بإدارة أسطول السيارات.
وأضاف نافع، إن الخدمة تتيح للشركة متابعة السرعة ومعدل استهلاك الوقود، الأمر الذي ييسر عملية إدارة أسطول السيارات، خاصة مع جاهزية كل المعدات والسيارات، وذلك استعدادا لموسم الشتاء.
وأوضح رئيس شركة الصرف الصحى بالمحافظة، أنه جار متابعة البؤر الساخنة التى تشهد تجمعات للمياه أثناء تساقط الأمطار، إضافة إلى محطات الصرف، استعدادًا لموسم الأمطار.
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