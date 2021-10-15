انهيار عقار من 6 طوابق فى باب الشعرية دون خسائر بشرية.. صور

انهار منذ قليل عقار مكون من 6 طوابق، بحى باب الشعرية غرب القاهرة، أمام مدرسة خليل أغا، دون وقوع وفيات بشرية، ومتواجد الآن قوات الحماية المدنية والشرطة وقيادة المحافظة لمتابعة الموقف.

وابلغ السكان النجدة قبل سقوط العقار بقليل، بعدما سقطت أجزاء من السلم، وعلى الفور تحركت قوات الحماية المدنية ونقلت السكان من شرفات المنزل باستخدام معدات الحماية المدنية.