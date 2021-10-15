/656159/ابنة-رجاء-الجداوي-تحي-ذكريات-والدتها-مع-مهرجان-الجونة-كانت-بتقولي-مليان-فن-رائع

حرصت ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي على مشاركة صورة والدتها بمهرجان الجونة السينمائي السابق لتحي ذكرياتها مع المهرجان هذا العام وذلك من خلال رصد بعض كلماتها عن المهرجان وحبها الشديد له.

دوت الخليج يرصد تصريحات رجاء الجداوي عن مهرجان الجونة

رجاء الجداوي ورأيها بمهرجان الجونة

كتبت نجلة الجداوي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: “حبيبتي يا مامي، كنتي بتحبي مهرجان الجونة أوي وتقولي إنه مليان طاقه إيجابية وفن رائع، الله يرحمك حبيبتي، وبالتوفيق دايمًا مهرجان الجونة”.

الجونة السينمائي يعرض فيلم قصير عن نجوم الفن الراحلين

هذا وخلد مهرجان الجونة السينمائي، ذكرى الفنانين الراحلين من خلال فيلم قصير صامت في الخلفية قدمه الفنان سيد رجب ومن أبرز هؤلاء النجوم الراحلين، وحيد حامد وسمير غانم، وحاتم علي، عزت العلايلي، يوسف شعبان، هادي الجيار، دلال عبد العزيز.

وكان قد شهد المهرجان حضور عدد كبير من النجوم على رأسهم يسرا عضو اللجنة الاستشارية بالمهرجان، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب.

كما حضر كل من سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد.

مهرجان الجونة يتصدر تريند تويتر بدورته الخامسة

وتصدر مهرجان الجونة السينمائي 2021 تريند موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، للمرة الثانية على التوالي مع انطلاقة حفل افتتاح دورته الخامسة مساء أمس الخميس والتي شهدت حضور واسع من عدد كبير من النجوم في الوسط الفني وإطلالات أبهرت الجمهور ورواد السوشيال ميديا، اذ عكس خلال هذه الدورة توقعات الجمهور اذ قلت الإطلالات الإستفزازية والعارية، وظهرت معظم النجمات بإطلالات أنيقة ومتألقة وان كشف بعض منها عن جزء من الجسد لكنها ليست بالمهولة كباقي المهرجانات السابقة.