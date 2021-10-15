فيديو- مبادرات ولقاءات.. نشاط «التضامن الاجتماعى» فى أسبوع

جدة - نرمين السيد - وجاء حصاد أنشطة وزارة التضامن الاجتماعى كالتالى:

السبت 9 أكتوبر

- بتشريف رئيس الجمهورية.. مشاركة وزيرة التضامن فى افتتاح جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمعرض "تراثنا" بمركز المنارة للمؤتمرات.

- وفد من دولة الأردن يزور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى للاستفادة من تجربة مصر فى خفض الطلب على المخدرات.

الأحد 10 أكتوبر

- وزيرة التضامن الاجتماعى تطلق حملة "بالوعى مصر بتتغير للأفضل" من مركز ناصر ببنى سويف بالشراكة مع مؤسسة "حياة كريمة"، وذلك فى إطار المشروع القومى لتنمية قرى الريف المصرى.

- شاركت الوزيرة فى فعاليات إطلاق مبادرة مؤسسة أخبار اليوم " المس حلمك" لنشر ثقافة التعامل بطريقة برايل كأحد حقوق فاقدى البصر.

- محمد عشماوى نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى يستقبل "آيه" فى إطار مبادرة "فتيات فى أدوار قيادية" للتعرف على تجربة البنك كمؤسسة مالية تربط ما بين العمل الاجتماعى والاقتصادى فى آن واحد.

- كما استقبل عمرو عثمان مساعد وزير التضامن لشؤون مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى "نيفين علاء" لتتقلد منصب مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى لمدة يوم واحد.



الإثنين 11 أكتوبر

- فى اليوم العالمى للفتاة وزيرة التضامن الاجتماعى تشهد منتدى "قمة الفتيات" بالشراكة مع السفارة الكندية وهيئة بلان إنترناشيونال وتستعرض تجارب "فتيات فى أدوار قيادية".

- التضامن تلتقى بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" بشأن التحول الرقمى للوزارة، ومتابعة منصة التواصل "رابيد برو" للمساهمة فى التواصل مع الأسر المستهدفة بالتوعية.

الثلاثاء 12 أكتوبر

- وزيرة التضامن الاجتماعى تتفقد مجمع الخدمات المتكاملة بالأسمرات، وتتحاور مع المستفيدات من السكان للتعرف على تحسن أوضاعهم ومشكلاتهم، وتشارك عبر الفيديو كونفرانس فى اجتماع استراتيجية تنمية الأسرة المصرية.

- قطار حملة "بالوعى مصر بتتغير للأفضل" يتجه إلى منطقة "سن العجوز" لاستقبال السكان الوافدين من منطقة نزلة السمان وبحث خدماتهم بالتعاون مع محافظة الجيزة.

الأربعاء 14 أكتوبر

- مشروع "2 كفاية" ينفذ 293 ألف زيارة منزلية للأسر المستهدفة، كما ترددت 11 ألف سيدة على عيادات تنظيم الأسرة خلال شهر سبتمبر.

- 8275 موظفا بالجهاز الإدارى للدولة يتقدمون للعلاج طواعية من الإدمان تزامنا مع قرب موعد تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطى للمخدرات وعدم المسائلة القانونية.

- الإعلان عن بدء صرف الدعم النقدى "تكافل وكرامة" عن شهر أكتوبر 2021 للمستفيدين وحث الأسر على سرعة التقدم لاستخراج بطاقات "ميزة" فى المرحلة الثانية للشمول المالى بالبرنامج.