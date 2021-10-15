الحكومة تنفى إزالة السواقى التاريخية بمحافظة الفيوم بدعوى التطوير

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع محافظة الفيوم، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإزالة السواقى التاريخية بمحافظة الفيوم، مُشددةً على أن سواقى الفيوم تعد أحد أهم المعالم السياحية التى تمثل قيمة حضارية وتاريخية للمحافظة، ولن يتم إزالتها أو المساس بها، مُشيرةً إلى أنه تم رفعها مؤقتاً من الميدان الكائنة به لحين الانتهاء من التطوير الذى تشهده المنطقة، وذلك حفاظاً عليها، إلى جانب ترميمها بهدف إعادتها لرونقها وطابعها التراثى التى كانت عليه، فضلاً عن إنشاء عدد من الخدمات من مطاعم وبازارات سياحية لخدمة رواد المنطقة، لتصبح بذلك مقصداً سياحياً حضارياً للزوار.

وتشهد المحافظة عددا من المشروعات الاستثمارية والخدمية التى تعيد للفيوم وجهها الحضارى والجمالى، إضافة إلى إسهامها فى تعظيم موارد المحافظة، وذلك من خلال خطة منظمة لاستغلال مواردها، من خلال جذب الاستثمارات الحكومية وغيرها، حيث جارى تنفيذ 600 مشروع فى أكثر من 69 قرية فى إطار مبادرة حياة كريمة بتكلفة نحو 10 مليارات جنيه، كما أن هناك 104 مشاريع لتحسين منظومة الطرق، بالإضافة إلى 70 مشروعاً فى مجال الشباب والرياضة، فضلاً عن أن مشروعات الكهرباء تصل إلى 126 مشروعا.