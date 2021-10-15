صور.. البابا تواضروس يرأس صلوات جنازة الأنبا كاراس

جدة - نرمين السيد - رأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة الجنازة على جثمان الأنبا كاراس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.





وذلك بعد انتهاء صلاة القداس الإلهى، ويشارك فى صلاة الجنازة عدد من أساقفة الكنيسة وجموع من شعب المحلة.

وتجرى حاليا عملية تجهيزات مزار الأنبا كاراس أسقف عام المحلة، بدير الملاك ميخائيل بنقادة، حيث أوصى أن يدفن فيه.

وكان الأنبا كاراس قد توفى أول أمس الأربعاء، متاثرا بإصابته بكورونا وتقام صلوات جنازته فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وينقل جثمانه بعدها إلى نقادة لإتمام مراسم الدفن.