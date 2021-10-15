الإمام الأكبر يهنئ الرئيس السيسى بذكرى المولد النبوى الشريف

جدة - نرمين السيد - تقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الشعب المصرى، والأمتين العربية والإسلامية، بأطيب التهانى بمناسبة حلول ذكرى مولد نبى الإنسانية ورسول السلام صلوات الله وسلامه عليه.





وأكد الأزهر الشريف أن ميلاد نبينا محمد ﷺ كان حدثًا عظيمًا فارقًا فى تاريخ البشرية جمعاء، أخرجها من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام، وأنقذها من ذُلّ الخضوع للمخلوق إلى عبادة الخالق الحق، فنشر السَّلام والرَّحمة والأمان، وحكمَ بالعدل بين النَّاس، فكان ﷺ الرحمة التى أرسلها الله للعالمين. ودعا الأزهر الشريف فى هذه المناسبة العطرة جموع المسلمين أن يتمسكوا بأخلاق نبيهم، وأن يستنوا بسنته وهديه، وأن ينهلوا من سيرته العطرة، ويتدارسوا بطولاته ومواقفه، وعلاقته بأزواجه وبناته وإخوانه وأصحابه وجيرانه والناس كافة، فهو ﷺ صاحب الخلق العظيم، قدوتنا وأسوتنا فى حياتنا كلها.

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