صور.. انعقاد جلسة للمشاورات الثنائية بين مصر وسويسرا فى مجال الهجرة

جدة - نرمين السيد - عقدت جلسة للمشاورات الثنائية بين مصر وسويسرا فى مجال الهجرة برئاسة السفير بدر عبد العاطى، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، والسفير Vincenzo Mascioli مدير إدارة العلاقات الدولية بسكرتارية الدولة لشؤون الهجرة السويسرية.





جاء ذلك بحضور السفير محمد خيرت، مساعد وزيرة الدولة للهجرة للتعاون الدولى وشؤون المنظمات الدولية، والسفير ياسر هاشم نائب مساعد وزير الخارجية لدول شمال ووسط أوروبا، والسفيرة نيفين الحسينى نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الهجرة واللاجئين ومكافحة الإتجار فى البشر، وممثلى كل من وزارة الداخلية، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، ومن الجانب السويسرى مسؤول السياسة بسكرتارية الدولة لشؤون الهجرة السويسرية، والسفير السويسرى بالقاهرة ونائبة رئيس البعثة ورئيسة ملف التعاون الدولى بالسفارة السويسرية بالقاهرة.

واستعرض الجانبان خلال المشاورات العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تعزيزها وتقوية أواصرها فى مختلف المجالات، وتم التطرق إلى التعاون بين البلدين فى مجالات التنمية والتعاون الاقتصادى والاستثمار بشكل عام.

كما تم استعراض التعاون فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، مع التركيز على جوانب ملف الهجرة من زاوية الفرص التنموية والتدريب والتوظيف وخلق فرص العمل، علاوة على تبادل الرؤى بشأن نماذج التعاون فى مجال مواجهة الهجرة غير الشرعية والتى دشنتها مصر مؤخراً مع عدد من الدول الأوروبية، حيث الاتفاق على التعاون فى هذا المجال على أساس الشراكة مع التركيز على قطاعات التنمية وخلق فرص عمل جديدة والتمهيد لدخول سوق العمل كأحد الحلول المُثلى لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية فى إطار سياسة تحقيق المكاسب للجميع.

استعرض مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية الجهود المصرية التى تبذلها مؤسسات الدولة المعنية وأسلوب معالجتها لملف الهجرة غير الشرعية ونجاحها على مدار السنوات الماضية منذ عام 2016 فى إيقاف الهجرة غير الشرعية وإدارتها المتميزة فى استضافة 6 مليون لاجيء من دول المنطقة بالشرق الأوسط وأفريقيا دون أن يكون هناك معسكر واحد للاجئين، وهو ما أثنى عليه الجانب السويسري، معتبراً أن النموذج المصرى مثال يُحتذى به لكافة دول المنطقة.

وأشاد أيضاً الجانب السويسرى بالجهود المصرية فى هذا الملف، وأكد على اهتمام سويسرا بتطوير وتعزيز أطر التعاون مع مصر فى دعم الجهود والمساعى المصرية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية ومعالجة أبعادها المختلفة، مع استعداد الجانب السويسرى للتعاون فى تنفيذ مشروعات تنموية فى مجال خلق الوظائف وتنظيم برامج تدريبية وتأهيلية بين الجانبين، فضلاً عن تعزيز التعاون فى مجال التدريب الفنى والمهنى لتحسين فرص العمل للشباب.

خلُصت جلسة المشاورات الثنائية إلى التأكيد على أهمية تكثيف الجهود المشتركة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والنظر فى بدء التفاوض بين الجانبين للوصول إلى اتفاق تعاون بين مصر وسويسرا فى مجال الهجرة والهجرة غير الشرعية بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز جهود الدولتين فى هذا المجال.