هيئة البريد تصدر طابعا تذكاريا تخليدا لجامعة مصر للمعلوماتية

جدة - نرمين السيد - أصدرت الهيئة القومية للبريد طابع بريد تذكارى بمناسبة إنشاء الجامعة فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة لتكون صرحا تعليميا رائدا معنى بدعم الابتكار التكنولوجى وأول جامعة فى إفريقيا والشرق الأوسط متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما تضمه من أربع كليات هى: كلية علوم الحاسب والمعلومات، وكلية الهندسة، وكلية تكنولوجيا الأعمال، وكلية الفنون الرقمية والتصميم.





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