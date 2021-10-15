خالد عبد الغفار: نعيش مرحلة هامة من التنمية الشاملة بمختلف القطاعات

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أمس الخميس، اجتماعًا مع المهندس محمد أبوسعدة رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، والدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالى لشئون الجامعات، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية؛ لمناقشة دور الجامعات المصرية فى وضع الهوية البصرية للمحافظات، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.





تناول الاجتماع دور الجامعات المصرية فى وضع المعايير والأساس للهوية البصرية للمحافظات المصرية، وذلك بالتنسيق مع الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، مطالبًا بإعداد نماذج مقارنة للوضع الحالى للمحافظات مقارنة بتصميم الهوية البصرية المقترح.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أهمية الهوية البصرية للمدن والمحافظات، والتى تهدف إلى تسليط الضوء على القيم الجوهرية الثقافية والتاريخية للمحافظات والمدن المصرية، من خلال هوية بصرية يعرفها العالم، بالإضافة إلى مساهمتها فى الارتقاء بالمستوى الحضارى لهذه المحافظات.

وشدد الوزير على اهتمام القيادة السياسية بتصميم الهوية البصرية لكل محافظات مصر؛ من أجل وضع هوية مصر البصرية لكل محافظاتها على الخريطة العالمية، مما يُسهم إيجابيًا فى الترويج السياحى لها، موضحًا أننا فى مرحلة هامة من التنمية الشاملة لمختلف القطاعات.

وأكد الدكتور أيمن عاشور على أهمية الهوية البصرية، فى تشكيل البيئة المصرية والارتقاء بثقافة المجتمع، موضحًا أنها رسالة هامة ومسئولية كبيرة؛ لبناء أجيال لديها الحس الجمالى للمعمار المصرى العريق.

ومن جانبه، أشار المهندس محمد أبوسعدة إلى أهمية التعاون والتنسيق بين الجهاز القومى للتنسيق الحضارى والجامعات، فى وضع المعايير والأسس لتصميم الهوية البصرية للمحافظات المصرية، مشيرًا إلى أن الهوية البصرية ليست رفاهية بل هى أمر ضرورى للبناء الثقافى للشخصية المصرية.

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة غادة فاروق رئيس قسم التخطيط العمرانى بجامعة عين شمس، المعايير والأسس التى يتم تنفيذها؛ لتصميم الهوية البصرية واشتراطات البناء على مستوى 7 أقاليم تضم المحافظات المصرية، وذلك من خلال فريق مُتكامل من كلية الهندسة بجامعة عين شمس بالتعاون مع الجهاز القومى للتنسيق الحضارى.