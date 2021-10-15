أهم مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

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تعود الحياة لكرة القدم من جديد، بعودة الدوريات الكبرى للمواصلة، وذلك بعد نهاية فترة التوقف الدولي، بعدما استمرت لمدة 15 يوما.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

الدوري الألماني:

ويبدأ الدوري الألماني اليوم، ويعود للظهور من جديد في بداية الجولة الثامنة، ويلعب هوفنهايم أمام كولن.

وتقام المباراة في تمام التاسعة والنصف مساء، وتقام المباراة على ملعب راين تيكار أرينا.

الدوري الفرنسي:

أما الدوري الفرنسي يستعد للاستئناف مساء اليوم الجمعة، ويلعب باريس سان جيرمان أمام أنجيه، في إطار مباريات الجولة العاشرة.

تقام المباراة في تمام العاشرة مساء، وعلى ملعب بارك دي فرانس، وتذاع المباراة عبر بين سبورت 2 وبتعليق عامر الخوذيري.

الدوري البلجيكي:

تعود الجولة الـ 11 لدوري البلجيكي اليوم الجمعة، وذلك بعد نهاية فترة التوقف الدولي، ويلعب كلوب بروج أمام كورتريك.

وتقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء، وعلى ملعب جان برايدال.

الدوري التركي:

يستضيف فريق إسطنبول باشاك شهير، ضيفة بشكتاش في إطار مباريات الجولة التاسعة من عمر البطولة.

وتقام المباراة في تمام الثامنة مساء، وعلى ملعب استاد ستين ايمك، وتذاع المباراة عبر بين سبورت الفرنسية 2.

حسام المندوه يتفقد المطعم المخصص للفريق في كينيا

حرص الدكتور حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في كينيا على تفقد المطعم المخصص للفريق في فندق الإقامة بالعاصمة الكينية نيروبي.

وشرح الشيف شريف صابر المرافق لبعثة الزمالك في كينيا الأمور الخاصة بإعداد الوجبات الخاصة للفريق، وأثنى حسام المندوه على الدور الكبير الذي يقوم به الشيف مع بعثة الزمالك.

أهم مباريات اليوم الجمعة

ويستعد الفريق الأبيض للقاء توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم السبت المقبل، باستاد نيايو الوطني في الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.

وحرص المدير الفني للزمالك على المشاركة مع إحدى المجموعات خلال التدريبات الخفيفة التي أداها اللاعبون بالكرة بعد خوض التدريبات البدنية.