/656160/القبض-على-تشكيل-عصابي-بحوزتهم-كمية-كبيرة-من-مخدر-الهيروين-في-الجيزة

نجح رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، اليوم الجمعة، في إلقاء القبض على 3 تجار مواد مخدرة، بحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الهيروين، وسلاح ناري وعدد من الطلقات بمنطقة المنيرة الغربية، وعلى الفور تم إحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على 3 تجار مواد مخدرة بحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الهيروين في الجيزة

تفاصيل الواقعة

وردت معلومات لرجال مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، بمديرية أمن الجيزة، بإشراف العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، تفيد تورط تشكيل عصابي في الاتجار بالمواد المخدرة، واستعدادهم لترويج كمية كبيرة من مخدر الهيروين.

أعترافات المتهمين

وبعد تقنين كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضبطهم، نجح الرائد حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، ومعاونيه الرائدان مصطفى الدكر، وعصام الشناوي، في القبض عليهم، وبحوزتهم كمية من الهيروين الخام، وكمية أخرى معدة للبيع، وسلاح ناري، وعدد من الطلقات.

وبمواجهتهم أمام رجال المباحث اعترفوا بحيازتهم المضبوطات للاتجار بها، على الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.

وفي سياق أخر نجحت قوات الحماية المدنية بسوهاج، في السيطرة على حريق إندلع بمنزل ملك عامل بدائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج وأمتد لمنزل مجاور نتج عن الحريق إصابة 5 أشخاص من بينهم طفلتين بحروق متفرقه بالوجه واليدين وعلى الفور تم نقل المصابين إلي مستشفى سوهاج الجامعى وحجز أحدهم بمستشفى دار السلام المركزى.

تفاصيل الحريق

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير الأمن إشارة من مساعده لفرقة الشرق يفيد بإندلاع حريق بدائرة مركز دار السلام ووجود مصابين وتم الدفع بقوات الحماية المدنية التي تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده.

التحريات الأولية

وبالفحص والأنتقال أتضح من خلال التحريات الأولية التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم المزمل نافع رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بإندلاع الحريق بمنزل ملك المدعو بخيت ش ف ش 30 سنة عامل ويقيم دائرة مركز دار السلام وإمتد لمنزل مجاور ملك المدعو إبراهيم ش أ 65 سنة عامل ويقيم دائرة المركز وتم الدفع بـــ 2 سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.