/656164/سيد-عبد-الحفيظ-مباراة-الحرس-الوطني-هامة-ويجب-احترام-المنافس-من-أجل-الفوز-بلقب-دوري-أبطال-أفريقيا-للعام-الثالث-على-التوالي

تحدث سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن أهمية لقاء الحرس الوطني، والذي سوف يقام غدا السبت بالنيجر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء، ويرأس عبد الحفيظ البعثة، ولم يتواجد أي عضو من مجلس الإدارة مع الفريق نظرا لسهولة البداية داخل الأدغال الأفريقية.

وأكد سيد عبد الحفيظ، أنه يجب أن تكون البداية جيدة أمام الحرس الوطني، وعد الاستهانة بالمنافس من أجل تحقيق الفوز والمنافسة على اللقب للعام الثالث على التوالي.

وتابع" مواجهة الحرس الوطني لن تكون سهلة نهائيا، والأهم هو التركيز من أجل ضمان تحقيق الفوز والخروج بنتيجة إيجابية".

يذكر أن بعثة الأهلي ستجري مسحة كورونا مساء اليوم، وذلك من أجل الاطمئنان على صحة اللاعبين قبل المباراة القادمة أمام الحرس الوطني.

وكانت بعثة الأهلي وصلت أمس الخميس إلى النيجر، في رحلة استمرت لمدة 6 ساعات.

سوشيال ميديا الأهلي تتجاهل موسيماني خلال رحلة النيجر.. هل خطأ عفوي أم قرار من مجلس الإدارة؟ «صور»

وصلت بعثة النادي الأهلي إلى النيجر منذ ساعة، قادمة من القاهرة، على متن طائرة خاصة، من أجل لعب مباراة الحرس الوطني، بدور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا.

وخلال الصور التي نشرها الموقع الرسمي الخاص بالنادي الأهلي، بعد وصول الفريق إلى النيجر، لم يظهر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق نهائيا، وهذا الأمر يثير الجدل خلال رحلة الفريق قبل مواجهة الحرس الوطني مساء السبت القادم.

وكانت هناك مناوشات خلال الأيام الأخيرة، بسبب تجديد تعاقد بيتسو موسيماني مع النادي الأهلي، وذلك بعد طلب المدرب زيادة الراتب الشهري، بجانب رفع قيمة الشرط الجزائي، من أجل تأمين مستقبلة مع الفريق، والحصول على مبلغ كبير حال الرحيل في أي وقت.

سيد عبد الحفيظ

وقد تم شنر 21 صورة عقب وصول بعثة الأهلي إلى النيجر، ولم يظهر بيتسو موسيماني مع الفريق نهائيا، ويزيد الأمر التكهنات بسبب هذا الأمر، لأنه من الصعب أن لا يتم إلتقاط أي صورة للمدير الفني على سبيل الخطأ.

الأمر حائر الأن، ولا توجد أي أسباب واضحة، فمن الممكن أن يكون هذا الأمر بقرار من مجلس الإداراة لسوشيال ميديا الفريق والمرافقين معهم خلال الرحلة، من أجل الضغط على المدرب لتجديد تعاقدة والإنصياع لطلبات مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب.