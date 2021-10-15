/656165/النائبة-هند-حازم-لجنة-التضامن-تعمل-علي-دعم-وإنصاف-الفئات-الأولي-بالرعاية

قالت النائبة هند حازم، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، إن اللجنة يقع علي عاتقها مسئولية كبيرة، وخاصة لأنها تختص بعدد كبير من المواطنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشارت إلى أن اللجنة تعمل علي متابعة كافة مطالبهم وعرضها وتنفيذها من خلال الجهات التنفيذية أو قوانين وتشريعات لهم تحافظ علي حقوقهم خاصة في ظل الاهتمام البالغ من قبل القيادة السياسية بالفئات الأولي بالرعاية.

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النائبة هند حازم: اللجنة تسعى بذل المزيد من الجهد لتحسين أحوال ذوى الاحتياجات الخاصة

وأشارت عضو لجنة التضامن الاجتماعي، في تصريحات لتحيا مصر، إلى أن اللجنة تشهد خلال دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة، بذل مزيد من الجهد وعرض كافة المطالب والمشاكل المتعلقة بأهالينا المستفيدين والمتعاملين مع وزارة التضامن الاجتماعي.

كما أكدت أته سيتم مناقشة الموضوعات التي تم رصدها وبعض القوانين المتعلقة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها مما يجعل المواطن يشعر بمزيد من التغيير في الحصول على الخدمة بالصورة اللائقة تنفيذا لتوجيها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتولي ذوي الاحتياجات الخاصة اهتمام بالغ.