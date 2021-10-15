«وداعا سيد البنائين»..أشرف زكي يعلن وفاة الكاتب فوزي فهمي

/656166/وداعا-سيد-البنائينأشرف-زكي-يعلن-وفاة-الكاتب-فوزي-فهمي

أعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم وفاة الكاتب الدكتور فوزي فهمي، ولم يكشف أي تفاصيل حول الجنازة وموعد تشييع الجثمان.

دوت الخليج يرصد وفاة الكاتب فوزي فهمي

كتب أشرف زكي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، ناعيا وفاة صديقه الكاتب فوزي فهمي، قائلا: « وداعًا استاذى وصديقى وداعًا سيد البنائين».

جمعية كتاب ونقاد السينما ينعون فوزي فهمي

فيما أصدرت جمعية كتاب ونقاد السينما بيان تنعي به الراحل فوزي فهمي جاء به: “ بخالص الحزن والأسى وقلوب راضية بقضاء الله، تنعى الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما الأستاذ الدكتور فوزي فهمي، الرئيس الأسبق لأكاديمية الفنون والعميد الأسبق للمعهد العالي للفنون المسرحية، ومؤسس ورئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي المثقف الكبير القيمة والقامة الكاتب المثقف والكاتب المسرحي المبدع واحد من أهم رموز الثقافة المصرية والعربية فوزي فهمي، رحم الله الفقيد والهم أسرته ومحبيه وتلاميذه الصبر والسلوان”.

الكاتب فوزي فهمي

اسمه الكامل فوزي فهمي أحمد، روائي وكاتب مصري، وهو ‏أستاذ بأكاديمية الفنون‏، ولد في 21 اغسطس 1938 بالقاهرة تلقي تعليمة الابتدائي بمدرسة المعهد العلمي الابتدائي وتعليمة الثانوي بمدرسة علي باشا مبارك، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم الدراما، وحصل علي درجة الدكتوارة في علوم المسرح وتدرج في عدد من المناصب، إذ نُدب سنة 1978عميد لمعهد النقد الفني، ثم وكيلا لوزارة التقافة، فرئيسا لمركز ثقافة الطفل.

كتب عدد من الأعمال الفنية أبرزها مسرحية لعبة السلطان للفنان نور الشريف التي تم عرضها عام 1986، ومسرحية عودة الغائب للفنان محمود ياسين والتي تم عرضها عام 1978، ومن أهم مولفات فهمي فوزي ، في المسرح عودة الغائب سنة 1977، مسرحية الفارس الاميرة كتبها سنة 1979 ، مسرحية لعبة السلطان كتبها سنة 1986.