/656167/الزمالك-يظهر-بالزي-الرسمي-خلال-لقاء-توسكر-الكيني-بدوري-أبطال-أفريقيا

أقيم صباح اليوم المؤتمر الصحفي، لمباراة الزمالك وتوسكر الكيني، ضمن مباريات دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتقام المباراة غدا السبت، في تمام الثانية ظهرا على ملعب نيايو الوطني.

وتم الاتفاق على لعب نادي الزمالك بالزي الرسمي "القميص الأبيض والشورت الأبيض"، أما فريق توسكر الكيني سوف يرتدي "القميص والشورت الأصفر".

وتواجد في الاجتماع الفني من جانب نادي الزمالك الدكتور منتصر الرملاوي المدير الإداري للزمالك، وأحمد إبراهيم، وأحمد شعبان.

ويدير الحكم الأثيوبي باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعتبر من أفضل حكام القارة الأفريقية.

حسام المندوه يتفقد المطعم المخصص للفريق في كينيا

حرص الدكتور حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في كينيا على تفقد المطعم المخصص للفريق في فندق الإقامة بالعاصمة الكينية نيروبي.

وشرح الشيف شريف صابر المرافق لبعثة الزمالك في كينيا الأمور الخاصة بإعداد الوجبات الخاصة للفريق، وأثنى حسام المندوه على الدور الكبير الذي يقوم به الشيف مع بعثة الزمالك.

ويستعد الفريق الأبيض للقاء توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم السبت المقبل، باستاد نيايو الوطني في الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.

وحرص المدير الفني للزمالك على المشاركة مع إحدى المجموعات خلال التدريبات الخفيفة التي أداها اللاعبون بالكرة بعد خوض التدريبات البدنية.

الزمالك وتوسكر الكيني

وفي نهاية الفقرة خاض اللاعبون تقسيمة مصغرة فيما بينهم ، ظهر خلالها الحماس والجدية ، بالإضافة إلى تنفيذ بعض الجمل الفنية التي تم التركيز عليها. ويستعد الزمالك لمواجهة فريق توسكر في كينيا في الثانية ظهر يوم السبت المقبل في ذهاب الدور 32 لدوري أبطال إفريقيا.

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا. وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق أعلن قائمة الفريق التي سافرت إلى كينيا وجاءت قائمة الفريق كالتالي: