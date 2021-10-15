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أخبار البرلمان
656168
/656168/النائبة-غادة-على-تتقدم-قافلة-طبية-موسعة-للواحات-البحرية-وتؤكد-فخورة-بنتائج-اليوم-الأول-وتم-الكشف-عن-١٠٢٤-حالة
01:27 م - الجمعة 15 أكتوبر 2021
توجهت قافلة طبية موسعة للواحات البحرية، تضم أكثر من 60 طبيب، ويتقدمها النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب.
دوت الخليج
النائبة غادة على تترأس قافلة طبية موسعة للواحات البحرية
وقالت نائبة التنسيقية، غادة علي:" فخورة بنتائج اليوم الأول للقافلة الطبية، حيث تم الكشف عن ١٠٢٤ حالة، وعلاج مواطنين وتقدم أطراف صناعية لمن هم فى حاجة لذلك.
النائبة غادة علي تكشف عن نتائج اليوم الأول للقافلة الطبية
وأشارت النائبة غادة علي إلى أن نتائج اليوم الأول للقافلة الطبية الموسعة بالواحات البحرية، تكون بأيدي الجيش الأبيض من صناع الخير للتنمية، وبالتنسيق مع اللجنة الطبية والاستغاثات بمجلس الوزراء ومستشفيات جامعة الأزرار والقاهرة والجامعة البريطانية وجمعية الشعب الهوائية.
وأكدت النائبة غادة علي، أن القافلة ترحب بجميع مرضانا من الواحات البحرية في تخصصات العيون - الجلدية - القلب والأوعية الدموية - الأطفال - المخ والأعصاب - المسالك - الصدر - العظام - الباطنة - الجراحة العامة - الأنف والأذن - أمراض النساء - الأسنان - الأطراف الصناعية على نفقة الدولة.
ومن المقرر استمرار عمل القافلة لليوم الثانى الجمعة الموافق ١٥ اكتوبر وبدء العمل فى تمام الساعة التاسعة صباحا فى مدرسة الباويطى الإعدادية.
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