/656169/حقيقة-سقوط-لبلبة-على-المسرح-في-افتتاح-مهرجان-الجونة

تداولت عدد من المواقع سقوط الفنانة لبلبة على المسرح أثناء احتفالية مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة التي انطلقت مساء أمس، لكنها ظهرت لتكشف حقيقة الأمر في إحدى تصريحاتها الصحفية

دوت الخليج يرصد أبرز المواقف المحرجة خلال حفل مهرجان الجونة

حقيقة سقوط لبلبة من المسرح

وقال لبلبة في إحدى التصريحات الصحفية بأنها لم تتعرض للسقوط لكن بعد أن قام القائمون علي الحفل بإغلاق الانوار استعداد لدخول الراقصين لأداء الفقرة المتعلقة بالفنان الراحل سمير غانم ،فؤجئت حينها أن بطانة الفستان الخاص بها قد تعلقت في الحذاء الذي ارتدته ، فقامت بالاستناد علي الكواليس، وتابعت: “ولاني راقصة باليه فاعتدت على النزول نصف " ركبه " وهي الحركة التي قمت بها ، إلا أن البعض اعتقد أنني سقطت وهذا غير صحيح “.

الجدير بالذكر أنه شهد حفل افتتاح مهرجان الجونة تعثر عدد كبير من نجمات مهرجان الجونة على رأسهم الفنانة هنا شيحة التي تداسرت على ريد كاربت حفل الافتتاح بعد دعس شقيقتها على ذيل الفستان، فضلا عن ليلى علوي التي ظهرت في فيديو وكادت ان تسقط لكن تم مساعديها قاموا بمسكها سريعا لتنجو من السقوط.

مهرجان الجونة السينمائي

يشار أن مهرجان الجونة السينمائي ينطلق من يوم 14 من أكتوبر وحتى 22 من الشهر الجاري وتحمل هذه الدورة اسم "سينما من أجل الإنسانية" وهو الشعار الذي يعبر عن توجه المهرجان في هذه الدورة فلقد حرصوا على الاهتمام بشئون المرأة واللاجئين، كما تعاون المهرجان مع عدة مؤسسات على رأسهم اليونيسيف.

نجوم الفن يطلون على الريد كاربت بالجونة السينمائي

وشهد حفل افتتاح المهرجان عدد كبير من النجوم علر رأسهم يسرا عضو اللجنة الاستشارية بالمهرجان، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب.

كما حرص على الحضور كل من سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد.

وطل علينا أحمد داوود، المخرجة إيناس الدغيدي، أمير المصري، داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، أحمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، علي قاسم، أمينة خليل، أحمد مجدي، كريم محمود عبد العزيز، شريف منير، دياموند عبود.