وزيرة الهجرة تبحث مشاركة المصريين بكندا فى مبادرة حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - بحثت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع ممثلين من مؤسسة حياة كريمة، مشاركة المصريين المقيمين فى كندا فى حملة دعم المشروع القومى لتنمية وتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" والترويج له، وهو المشروع الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى.





وقالت السفيرة نبيلة مكرم، خلال اللقاء، إن الهدف من حملات دعم المصريين بالخارج لصالح المشروع القومى "حياة كريمة" والترويج له، هو الإسهام فى تحسين الظروف المعيشية وتغيير حياة أهالينا فى الريف المصرى إلى الأفضل وخاصة فى القرى الأكثر احتياجا أو تلك المصدرة لظاهرة الهجرة غير الشرعية ، وذلك بحسب بيان لوزارة الهجرة اليوم الجمعة.

وأوضحت وزيرة الهجرة، إن حملة دعم المصريين فى كندا نستهدف من خلالها هذه المرة دعم تمكين المرأة، والذى يتجسد فى مساندة السيدات المكافحات صاحبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحرف اليدوية، مثل اللواتى قدمن نماذج مشرفة فى معرض "تراثنا" الذى عقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

من جانبها، قالت شانا محمد، مسؤول التعاون الدولى بمؤسسة حياة كريمة، خلال اللقاء "إننا فخورون بالعمل مع وزارة الهجرة لدعم مشروع حياة كريمة، وسعداء ببحث مشاركة المصريين بكندا فى حملة دعمهم للمشروع، فقد لمسنا رغبة المصريين بالخارج بقوة لمساندة وطنهم والأهالى فى القرى المصرية".

فيما قال أحمد أمجد، عضو بمؤسسة حياة كريمة، إن حملات الدعم التى يساهم فيها المصريون بالخارج تعزز أحد أهم القطاعات بالمشروع القومى "حياة كريمة" وهو شق التمكين الاقتصادى الذى يعتبر من أهم الركائز لدعم كل مصرى وكل مصرية، وهو الأمر الذى وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وفى ختام اللقاء، تم الاتفاق على عقد سلسلة من اللقاءات تباعًا لبحث كل التفاصيل والترتيبات اللازمة لمشاركة المصريين فى كندا فى حملة دعم المشروع القومى "حياة كريمة".

وكانت وزارتا الهجرة والتخطيط قد أطلقتا حملة الدعم الأولى للمصريين بالخارج من أجل لصالح المشروع القومى لتنمية وتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، فى مطلع شهر أكتوبر الجارى تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبحضور ممثلين عن مؤسسة حياة كريمة، وأعضاء من البرلمان المصرى، وبالتزامن مع شهر النصر واحتفالات مصر القومية فى شهر أكتوبر المجيد.