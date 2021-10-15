الريف المصرى: بدء التشغيل التجريبى لخدمات المحمول بأراضى الـ 1.5 مليون فدان

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسؤولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لتنمية واستصلاح المليون ونصف المليون فدان، عن بدء التشغيل التجريبى لشبكة الاتصالات بأراضى المشروع فى منطقة المغرة.





وذكرت الشركة فى بيان اليوم الجمعة، أنه تم الانتهاء من تركيب برجين جديدين داخل "أراضى الريف المصرى الجديد" بالمغرة، مع تشغيل 3 أبراج اتصالات تدعيمية للشبكة خارج محيط الأراضى ودخولها الخدمة.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد المهندس عمرو عبد الوهاب، أنه يتم حاليا استكمال عدد من أعمال الإنشائية والتدعيمات الإضافية والتجريبية على إرسال شبكة المحمول، لضمان وصول الخدمة فى أفضل صورها لمنتفعى "الريف المصرى الجديد" ومشروع الـ 1.5 مليون فدان بمختلف أراضى المغرة.

وأعلن عبد الوهاب مؤخرا، عن أن حجم إنفاق شركة الريف المصرى على أعمال البنية التحتية للمشروع بلغ حتى الآن نحو 3.6 مليار جنيه، وأن أعمال البنية التحتية للمشروع ضمت حفر الآبار ومد شبكات الرى المحورى والرى بالتنقيط، ورصف الطرق والمدقات ومد شبكات الاتصالات.

وأوضح أن الشركة لن تقوم بطرح أى أراض جديدة من أراضى المشروع على صغار المزارعين والمستثمرين، قبل انتهاء كافة أعمال البنية التحتية، وفقا لخطة تنموية متكاملة تعمل الشركة من خلالها حاليا.