قرار جمهورى بتجديد تعيين الضوينى وكيلا للأزهر الشريف

جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 462 لسنة 2021، بتجديد تعيين الدكتور محمد عبد الرحمن محمد الضوينى، وكيلا للأزهر الشريف لمدة عام، اعتبارا من 15 أكتوبر الجارى.





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