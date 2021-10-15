الداخلية تنظم مؤتمرا لبحث الرؤية المستقبلية لتطوير مكافحة جرائم الأسلحة

جدة - نرمين السيد - نظم قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، المؤتمر الرابع لرؤساء أقسام مكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة خلال الفترة من (10- 12) أكتوبر 2021، تحت شعار "رؤية مستقبلية لتطوير استراتيجية مكافحة جرائم الأسلحة والذخائر غير المرخصة"، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى الارتقاء بالمستوى التدريبى للعنصر البشرى.





وسلط المؤتمر الضوء على عدد من الموضوعات الهامة، على رأسها الأطر القانونية المستحدثة لجرائم السلاح، وتطوير استراتيجية مكافحة جرائم التهريب والإتجار فى الأسلحة والذخائر، وتفعيل آليات التعاون مع كل المؤسسات لمواجهة جرائم الأسلحة غير المرخصة، وتوعية المواطنين بمخاطر انتشار الأسلحة. واستعرض المشاركون خلال جلسات المؤتمر، آليات الاستراتيجية الأمنية فى هذا المجال، وخرج المؤتمر بالعديد من التوصيات، أبرزها مواصلة متابعة أحدث ما توصلت إليه الابتكارات العلمية من أجهزة وتقنيات حديثة، تسهم فى النهوض بآليات المكافحة، على نحو يواكب المستجدات التى تواجهها أجهزة المكافحة. ودعا المؤتمر إلى مواصلة تطوير آليات العمل والتنسيق بين كل جهات وزارة الداخلية المعنية، بهدف الارتقاء بمستوى الأداء وتطوير آليات المكافحة على النحو المنشود.

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