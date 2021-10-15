التضامن: المرحلة الثانية من بطاقات ميزة نوفمبر المقبل

ويبلغ عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» ما يزيد على 3.8 مليون أسرة، بقيمة إجمالية تزيد على المليار ونصف المليار جنيه شهريا، إذ تبلغ قيمة الدعم المستحق شهريا لمستفيدى «كرامة» ما يزيد على 597 مليون جنيه بواقع 450 جنيها للمسنين ومثلها للأشخاص ذوى الإعاقة، بينما يحصل مستفيد كرامة من الأيتام على 350 جنيها.
أما مستفيدو برنامج «تكافل» فتكلفة الصرف لهم تزيد على 974 مليون جنيه شهريا،حيث يبلغ متوسط الصرف للأسرة المستفيدة حوالى 500 جنيه شهريا.
وفى إطار سياسة الشمول المالى التى تنتهجها الوزارة والتى تشجعها الدولة منذ أكثر من عام، نفذت وزارة التضامن الاجتماعى المرحلة الأولى من استبدال بطاقات الدعم النقدى «تكافل وكرامة» ببطاقة ميزة البنكية فى 8 محافظات تشمل "بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والوادى الجديد، ومرسى مطروح"، معلنة بدء استخراج المرحلة الثانية من بطاقات "ميزة" فى نوفمبر.
وسيبدأ عملاء برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الألى المتاحة بكافة فروع بنك ناصر الاجتماعى، بالإضافة للماكينات التابعة لغيرها من البنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، وجميع مكاتب البريد، كما يمكنهم إجراء جميع المعاملات الحكومية والشراء من المولات التجارية.
وشكلت وزيرة التضامن الاجتماعى غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصرى لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة.
كما أوضحت القباج أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة ستتواصل على مدار الساعة مع كافة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع السادة المحافظين ومديرى مديريات التضامن الاجتماعى والهلال الأحمر المصرى؛ لمتابعة سير عمليات الصرف والتدخل فى حالة حدوث أى تكدس أو تزاحم، مع تقديم كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا.
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