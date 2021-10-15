/656172/رفع-درجة-الاستعداد-بالبحيرة-لاستقبال-موسم-الشتاء-والأمطار-بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة برفع درجة الإستعداد بجميع المصالح والهيئات والوحدات المحلية والمديريات لإستقبال موسم الشتاء والأمطار وتكثيف الجولات لإدارة الأزمات بالمحافظة للوقوف على درجة الإستعداد والجاهزية للتعامل مع الأمطار خلال موسم الشتاء ومراجعة صفايات الأمطار وبالوعات الصرف ومتابعة مناسیب الترع والمصارف .

رفع درجة الاستعداد بالبحيرة لاستقبال موسم الشتاء والأمطار بالبحيرة هذا وتقوم الوحدات المحلية بالتنسيق مع إدارة الأزمات بالمحافظة بالمتابعة المستمرة لمدى جاهزية المعدات والأطقم العاملة عليها، بالإضافة إلى جاهزية محطات الصرف الزراعي ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف وكافة المجاري المائية. والتأكد من الانتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعي ، وكذا أعمال تطهير الترع والمصارف وصيانة خطوط الإنارة ومراجعة الأعمدة والأسلاك ، والمزلقانات والمعابر الغير آمنة والغير شرعيه وغلقها وكذا متابعة كافة المعديات والمراكب النيلية والتأكد من تراخيصها وتوافر كافة وسائل الامان والإشتراطات بها ووقف المخالف منها ، ومراجعة جميع المعدات الخاصة بالأزمات من سيارات وماكينات شفط وصفايات الأمطار وإختبار قدرتها على مواجهة الأمطار ، والتنسيق مع الحماية المدنية وشركة الكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي مع عمل نماذج محاكاة للتأكد من جاهزية الأطقم والمعدات .

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