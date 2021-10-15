/656177/صحة-البحيرة-ضبط-4524-زجاجة-خل-مغشوش-وغير-مطابق-للمواصفات-خلال-حملة-بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على منشآت بيع وتداول الأغذية للتأكد من مطابقة السلع المعروضة من حيث مصدرها وتاريخ صلاحيتها ومدى الإلتزام بالقوانين والإشتراطات الصحية حفاظاً على صحة المواطنين .

صحة البحيرة: ضبط 4524 زجاجة خل مغشوش وغير مطابق للمواصفات خلال حملة بالبحيرة ونفذت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالبحيرة، بالتنسيق مع مكتب مراقبة الأغذية بمركز المحمودية، حملة مكبرة أسفرت عن ضبط 4524 زجاجة خل مغشوش وغير مطابق للمواصفات بمخازن الجملة حيث سبق أخذ عينة من الصنف المضبوط وارسالها الى المعمل الاقليمي المشترك بدمنهور وورد تقرير المعمل يفيد بأن الصنف المضبوط غير مطابق للمواصفات. وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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